رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان آمریکا اذعان کرد که این حزب با چالش مشارکت رأی‌دهندگان روبه‌روست و برای حفظ کنترل کنگره به حضور گسترده هواداران خود در انتخابات میان‌دوره‌ای نیاز دارد.

جوان آنلاین: «جو گراترز» رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان آمریکا تأیید کرد که این حزب در زمینه مشارکت رأی‌دهندگان با مشکل مواجه است.

گراترز در گفت‌وگو با برنامه «هیل ساندی» شبکه نیوزنیشن، در پاسخ به پرسشی درباره وجود مشکل در میزان مشارکت جمهوری‌خواهان گفت: بله، اما دموکرات‌ها معمولاً زودتر رأی می‌دهند و جمهوری‌خواهان بیشتر در روز انتخابات پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به پیام «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، تأکید کرد که هواداران این حزب نباید تصور کنند بدون حضور در مراکز رأی‌گیری نیز پیروزی به دست خواهد آمد.

کروز پیش‌تر هشدار داده بود که مشارکت گسترده دموکرات‌ها می‌تواند به شکست سنگین جمهوری‌خواهان منجر شود. وی روز جمعه در پادکست خود گفته بود که دموکرات‌ها برای رأی دادن انگیزه دارند و اگر تنها آرای زودهنگام شمارش‌شده تا آن زمان ملاک قرار گیرد، جمهوری‌خواهان با اختلاف زیادی شکست خواهند خورد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نظرسنجی‌های منتشرشده پیش از روز انتخابات، از برتری ۱۰ واحد درصدی دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان حکایت دارند.