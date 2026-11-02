شاه اردن با هشدار درباره پیامدهای توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، این رویکرد را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت منطقه و ملت‌های آن دانست.

جوان آنلاین: عبدالله دوم، شاه اردن با اشاره به تهدیدهای امنیتی منطقه، گفت: جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت منطقه و ملت‌های آن است.

وی افزود، تنها راه تحقق امنیت و ثبات در منطقه این است که حق ملت فلسطین برای برخورداری از سرزمین خود به رسمیت شناخته شود.

شاه اردن همچنین با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در کلیسای کرک، بر مقابله با تروریسم تاکید و اظهار کرد: جایی برای تروریست‌ها در میان ما نیست و اردن همچنان در برابر تروریسم استوار خواهد ماند.

عبدالله دوم در ادامه تصریح کرد که اردن اجازه نخواهد داد هیچ‌کس وحدت این کشور را تهدید کند و خون شهدای کرک را دینی بر گردن خود می‌داند.

افراد مسلح روز جمعه (یکم آبان ۱۴۰۵) به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند.

براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند. این حمله ۹ کشته و ۴۰ زخمی برجای گذاشت.