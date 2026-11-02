هدف قرار دادن پلیس غزه سیاست هدفمند اشغالگران برای ایجاد هرج و مرج است

کارشناسان امور امنیتی و نظامی فلسطینی تاکید می‌کنند هدف اشغالگران صهیونیست از حمله به نیروهای پلیس در جنوب غزه، از کار انداختن توان تاکتیکی و عملیاتی و فراهم آوردن بستر هرج و مرج برای پیشبرد طرح‌هایشان است.

جوان آنلاین: «رامی ابو زبیده» پژوهشگر امور امنیتی و نظامی فلسطینی گفت: هدف قرار دادن پلیس و کارکنان امنیتی یک اقدام تصادفی نیست، بلکه این اقدام در چارچوب یک سیاست هدفمند و حساب‌شده با هدف ایجاد خلاء امنیتی در جامعه فلسطین صورت می‌گیرد.

ابو زبیده تاکید کرد: حمله به این نهاد با هدف فلج کردن قابلیت‌های تاکتیکی و عملیاتی آن و فراهم آوردن بستر گسترش جرم و هرج و مرج و دامنه فعالیت باندها و گروه‌های مسلح مزدور است.

این پژوهشگر امنیتی خاطرنشان کرد که ابعاد اطلاعاتی و سیاسی موازی با این هدف‌گیری وجود دارد؛ این ابعاد شامل تضعیف توانایی نهادهای امنیتی در تعقیب شبکه‌های جاسوسی و کسانی است که با اشغالگران همکاری می‌کنند.

ابو زبیده در مورد تأثیرات مستقیم این حملات گفت: ادامه این حملات می‌تواند منجر به کاهش استقرار پلیس و نیروهای امنیتی و تضعیف کارایی واکنش اضطراری شود. با این حال تضعیف نهاد امنیتی لزوماً به معنای فروپاشی جامعه نیست زیرا حمایت مردمی و انسجام اجتماعی اولین خط دفاعی و پایه اساسی برای جلوگیری از سقوط به هرج و مرج کامل است.

وی تصریح کرد: بزرگترین خطر در تلاش برای تضعیف رهبری و ساختار سازمانی و مراکز تصمیم‌گیری در دستگاه امنیتی نهفته است که توانایی هماهنگی و مدیریت بحران‌ها را تضعیف می‌کند، به ویژه با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر تحرکات گروه‌های مسلح وابسته به اشغالگران در نزدیکی «خط زرد» در بحبوحه نگرانی‌های جدی مبنی بر اینکه ممکن است از آنها برای ایجاد یک واقعیت امنیتی جایگزین و تأثیرگذاری بر اداره مناطق خاصی در نوار غزه استفاده شود.