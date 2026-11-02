جوان آنلاین: مائو نینگ، در نشست امروز (دوشنبه) اعلام کرد که فرستاده ویژه دولت این کشور در امور خاورمیانه، در نیمه نخست ماه نوامبر به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

وی افزود: فرستاده ویژه دولت چین در امور آفریقا نیز در نیمه نخست نوامبر به اتیوپی، جیبوتی و مصر سفر می‌کند و فرستاده ویژه وزارت امور خارجه چین در امور شاخ آفریقا نیز اوایل این ماه راهی اریتره خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به اینکه این سفرها در راستای اجرای ابتکارها و دیدگاه‌های شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری این کشور درباره ارتقای صلح و امنیت در خاورمیانه و همچنین اصول چهارگانه پکن برای مشارکت سازنده در حل مسائل و بحران‌های آفریقا انجام می‌شود، تصریح کرد: فرستادگان ویژه چین به‌طور هم‌زمان به کشورهای منطقه سفر خواهند کرد تا با میانجی‌گری و تشویق طرف‌ها به گفت‌وگو، از شدت تنش‌ها کاسته و زمینه را برای کاهش بحران فراهم کنند.

مائو نینگ تاکید کرد که پکن در تلاش است نقشی سازنده در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.