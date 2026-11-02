خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که سیاست‌های دونالد ترامپ در جنگ افروزی علیه ایران و گرانی ناشی از جنگ و تعرفه‌های گمرکی، جمهوری‌خواهان را در رسیدن به اکثریت کنگره تهدید می کند.

جوان آنلاین: خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» با انتشار گزارشی نوشت که تصمیم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ویژه وضع تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران، حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره را در انتخابات میان‌دوره‌ای که فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود، دشوارتر کرده است.

در تحلیل خبرگزاری آسوشیتدپرس آمده است که تصمیم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ویژه تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران، کار جمهوری‌خواهان را برای حفظ اکثریت خود در کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای دشوارتر کرده است.

این خبرگزاری می‌افزاید که ارتباط این سیاست‌ها با افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و تداوم تورم، نامزدهای جمهوری‌خواه را در موضعی تدافعی قرار داده است؛ زیرا برای آن‌ها دشوار است که مسئولیت این وضعیت را به گردن دولت‌های پیشین بیندازند یا از رئیس‌جمهوری فاصله بگیرند که از آن‌ها وفاداری می‌طلبد.

آسوشیتدپرس به نقل از «دریک فان اوردن»، نماینده جمهوری‌خواه، نوشت که او اذعان کرده است جنگ علیه ایران، حفظ اکثریت حزبش در هر دو مجلس نمایندگان و سنا را دشوارتر می‌کند. بر اساس این تحلیل، این رویارویی ۸ ماه ادامه یافته، بی‌آنکه راهبرد روشنی برای پایان دادن به آن وجود داشته باشد؛ این در حالی است که ترامپ پیش‌بینی کرده بود جنگ ظرف چند هفته پایان یابد.

با وجود آنکه گروه‌های سیاسی وابسته به ترامپ از ماه سپتامبر تاکنون حدود ۲۷۷ میلیون دلار برای حمایت از جمهوری‌خواهان هزینه کرده‌اند، این خبرگزاری معتقد است که این پول ممکن است برای تضمین پیروزی کافی نباشد.

بر اساس نظرسنجی مرکز «آسوشیتدپرس ـ نورک»، حدود یک‌سوم بزرگسالان آمریکایی از عملکرد ترامپ حمایت می‌کنند؛ این رقم از میزان حمایت از او پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ که حدود ۴۰ درصد بود، کمتر است.

در مقابل، دموکرات‌ها صدها میلیون دلار برای پخش آگهی‌هایی هزینه کرده‌اند که نامزدهای جمهوری‌خواه را به ترامپ و سیاست‌های او مرتبط می‌کند. آن‌ها از نارضایتی رأی‌دهندگان نسبت به هزینه‌های زندگی و اولویت‌های رئیس‌جمهور بهره می‌برند.

این خبرگزاری هشدار داد که کاهش محبوبیت ترامپ لزوماً به معنای حمایت خودکار از دموکرات‌ها نیست. آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های این حزب گزارش داد که آن‌ها درباره بسنده کردن به ابراز خشم علیه ترامپ هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که در صورت کسب اکثریت، باید نتایج ملموسی به دست آورند.



