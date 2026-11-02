هم‌زمان با بازگشت دانش‌آموزان به مدارس پس از تعطیلات پاییزی، شماری از دبیرستان‌های فرانسه بار دیگر شاهد تجمع و مسدود شدن ورودی‌ها بودند.

جوان آنلاین: دانش‌آموزان فرانسوی روز دوشنبه و پس از پایان تعطیلات پاییزی، اعتراضات خود را در شماری از دبیرستان‌ها از سر گرفتند؛ این در حالی است که دولت در دوره تعطیلات برای پایان دادن به اعتراضات امتیازهایی اعلام کرده بود.

این اعتراضات پس از آن از سر گرفته شد که صدها هزار نفر از جمله دانش‌آموزان، روز شنبه برای سومین آخر هفته متوالی در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات دانش‌آموزی از ماه سپتامبر و در واکنش به شرایط آموزشی و نابرابری آغاز شد و سپس با تجمعات مرتبط با هزینه‌های زندگی همراه شد.

دولت فرانسه برای پاسخ به مطالبات معترضان، تغییر روند پذیرش دانشگاه‌ها، تأمین شمار بیشتری از معلمان و محدود کردن تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس را اعلام کرده است؛ با این حال، برخی دانش‌آموزان این اقدامات را کافی نمی‌دانند.

در شهر مارسی، صبح دوشنبه چندین سطل زباله مقابل ورودی یک دبیرستان قرار داده شد. یک دانش‌آموز ۱۶ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت اعتراضات از سر گرفته شده، زیرا پاسخ‌های ارائه‌شده به مطالبات دانش‌آموزان کافی نبوده است.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه از دانش‌آموزان خواست به کلاس‌های درس بازگردند تا در امتحانات پایان سال تحصیلی با مشکل مواجه نشوند. او گفت چند صد هزار دانش‌آموز طی چهار تا پنج هفته در کلاس‌ها حضور نداشته‌اند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار ازسرگیری آرام کلاس‌ها شد و مدعی شد صدای جوانان شنیده شده است.

این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، در آستانه رکود قرار دارد و دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها با محدودیت مالی روبه‌روست؛ موضوعی که امکان اختصاص بودجه بیشتر برای پاسخ به مطالبات معترضان را کاهش داده است.