کد خبر: 1388106
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ازسرگیری اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه پس از پایان تعطیلات

دانش‌آموزی هم‌زمان با بازگشت دانش‌آموزان به مدارس پس از تعطیلات پاییزی، شماری از دبیرستان‌های فرانسه بار دیگر شاهد تجمع و مسدود شدن ورودی‌ها بودند.

جوان آنلاین: دانش‌آموزان فرانسوی روز دوشنبه و پس از پایان تعطیلات پاییزی، اعتراضات خود را در شماری از دبیرستان‌ها از سر گرفتند؛ این در حالی است که دولت در دوره تعطیلات برای پایان دادن به اعتراضات امتیازهایی اعلام کرده بود.

این اعتراضات پس از آن از سر گرفته شد که صدها هزار نفر از جمله دانش‌آموزان، روز شنبه برای سومین آخر هفته متوالی در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات دانش‌آموزی از ماه سپتامبر و در واکنش به شرایط آموزشی و نابرابری آغاز شد و سپس با تجمعات مرتبط با هزینه‌های زندگی همراه شد.

دولت فرانسه برای پاسخ به مطالبات معترضان، تغییر روند پذیرش دانشگاه‌ها، تأمین شمار بیشتری از معلمان و محدود کردن تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس را اعلام کرده است؛ با این حال، برخی دانش‌آموزان این اقدامات را کافی نمی‌دانند.

در شهر مارسی، صبح دوشنبه چندین سطل زباله مقابل ورودی یک دبیرستان قرار داده شد. یک دانش‌آموز ۱۶ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت اعتراضات از سر گرفته شده، زیرا پاسخ‌های ارائه‌شده به مطالبات دانش‌آموزان کافی نبوده است.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه از دانش‌آموزان خواست به کلاس‌های درس بازگردند تا در امتحانات پایان سال تحصیلی با مشکل مواجه نشوند. او گفت چند صد هزار دانش‌آموز طی چهار تا پنج هفته در کلاس‌ها حضور نداشته‌اند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار ازسرگیری آرام کلاس‌ها شد و مدعی شد صدای جوانان شنیده شده است.

این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، در آستانه رکود قرار دارد و دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها با محدودیت مالی روبه‌روست؛ موضوعی که امکان اختصاص بودجه بیشتر برای پاسخ به مطالبات معترضان را کاهش داده است.

برچسب ها: دانش آموزی ، فرانسه ، اعتراضات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

منطقه با منطق ایرانی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

ترکیب تراکتور مقابل العین

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار