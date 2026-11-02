چین و عمان از واشنگتن و تهران خواستند با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، گفت‌وگوها را برای پایان مسالمت‌آمیز درگیری‌ها از سر بگیرند.

جوان آنلاین: چین و عمان در بیانیه‌ای مشترک در ۲۰ بند، بر ضرورت ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و آمریکا و بازگشت دو کشور به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید کردند.

دو کشور همچنین خواستار برقراری دوباره کشتیرانی امن در تنگه هرمز شدند و بر اهمیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها تأکید کردند.

وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که ژای جون، فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه طی ماه جاری میلادی به ایران، عربستان سعودی و عمان سفر خواهد کرد.

این تحولات هم‌زمان با سفر دو روزه هیثم بن طارق، سلطان عمان به پکن صورت می‌گیرد؛ وی در جریان این سفر با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دیدار کرده است.