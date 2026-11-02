زنگ خطر اوزان المپیکی کشتی آزاد ایران در آستانه

حذف ۲ نماینده و کسب سه مدال برنز از ۶ وزن المپیکی زنگ خطری بود که برای کشتی آزاد ایران در آستانه به صدا درآمد.

جوان آنلاین: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و ۳ برنز و تصاحب جایگاه سوم جهان برای شاگردان پژمان درستکار به پایان رسید که افت۲ پله‌ایِ تیم نسبت به عنوان قهرمانی سال گذشته، تنها بخشی از ماجراست؛ واقعیت تلخ‌تر، عملکرد نگران‌کننده ملی‌پوشان در اوزان المپیکی بود.

به گزارش ایرنا، برای تیم ایران، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم مدال نقره را بر گردن آویخت. مدال‌های برنز کاروان ایران نیز توسط حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و رحمان عموزاد خلیلی کسب شد.

اگر اقتدار بی‌چون‌وچرا و پادشاهی امیرحسین زارع در سنگین‌وزن را فاکتور بگیریم، کارنامه نمایندگان کشورمان در سایر اوزان المپیکی بسیار نگران کننده‌تر از دوره‌های پیش بود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور با شکستی زودهنگام و با ضربه فنی از دور رقابت‌ها کنار رفت تا یکی از شگفتی‌های تلخ مسابقات برای ایران رقم بخورد. میلاد والی‌زاده، ملی‌پوش وزن ۵۷ کیلوگرم، نیز سرنوشتی بهتر از کامران نداشت و با ضربه فنی برابر حریف روسی، به کار خود پایان داد.

رحمان عموزاد خلیلی ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم ایران نیز در یک کشتی پرانتقاد مغلوب وازگن توانیان از ارمنستان شد تا به مدال برنز قناعت کند.

امیرمحمد یزدانی هم که در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال برنز رسید تنها باخت خود را در یک چهارم نهایی مقابل حریف روس با ضربه فنی تجربه کرد.

در اوزان المپیکی نتایج در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز به مذاق هواداران این رشته خوش نیامد زیرا حسن یزدانی، کاپیتان پرآوازه ایران نیز روزهای سختی را تجربه کرد و با شکست برابر آرش یوشیدای ژاپنی شانس رسیدن به فینال را از دست داد و به مدال سومی بسنده کرد.

ثبت سه شکست با ضربه فنی در اوزان المپیکی که دو مورد آن برابر کشتی‌گیران روس و یک مورد برابر قزاقستان رقم خورد نشان داد که مدال‌های رنگارنگ نباید روی ضعف‌های برخی از اوزان المپیک سرپوش بگذارند زیرا نتایج نمایندگان ایران در اوزان المپیکی، آژیر خطری است که در آستانه به صدا درآمده است.