وبگاه «پالتیکو» روز دوشنبه گزارش داد که آلمان و انگلیس قصد دارند به‌صورت مشترک، تولید دو نوع موشک جدید را آغاز کنند.

جوان آنلاین: وبگاه «پالتیکو» روز دوشنبه گزارش داد که آلمان و انگلیس قصد دارند به‌صورت مشترک تولید دو نوع موشک جدید را آغاز کنند.

منابع مطلع به پالتیکو گفتند: «اسنادی که برای مذاکرات داخلی با شرکت‌های دفاعی مختلف پیش از سفر وزیر دفاع انگلیس آماده شده، نشان می‌دهد که لندن و برلین قصد دارند مسئولیت تولید دو نوع موشک جدید را برعهده بگیرند».

«وس استرینگ» وزیر دفاع انگلیس در جریان سفر به برلین قصد دارد با «بوریس پیستوریوس» همتای آلمانی خود درباره این امر رایزنی کند.

در این گزارش آمده است که دو طرف قصد دارند پروژه «حمله دقیق عمیق» (DPS) را اجرا کنند که تولید موشک‌هایی با برد بیش از ۲ هزار کیلومتر را در نظر دارد و به اروپایی‌ها اجازه می‌دهد از اتکا به موشک‌های دوربرد آمریکایی اجتناب کنند.

به عنوان بخشی از این پروژه، انگلیس یک نوع موشک کروز با ارتفاع کم تولید خواهد کرد که به‌طور مؤثرتری در سامانه‌های پدافندی نفوذ می‌کند.

پالتیکو همچنین افزود که آلمان نیز به نوبه خود، تولید موشکی را برعهده می‌گیرد که قادر به حرکت با سرعتی چندین برابر سریعتر از سرعت صوت باشد.

بر این اساس، آلمان همچنین یک پرتابگر خواهد ساخت که قادر به حمل موشک مافوق صوت با قابلیت پرواز در ارتفاع بالا باشد و پس از جدا شدن کلاهک، به سمت هدف هدایت شود.