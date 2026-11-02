کد خبر: 1388094
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
ورزش » ساير

درستکار: اگر دبیر از حق کشتی دفاع نمی‌کرد بیشتر سرمان را می‌بریدند

س سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: اگر دبیر از حق کشتی دفاع نمی‌کرد، بیشتر از این حق تیم ایران را می‌خوردند و من اصلا این را قبول ندارم که حرکت دبیر باعث شده حق‌خوری برای تیم‌ ما پیش بیاید.

جوان آنلاین: پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان گفت: ابتدا مقام سومی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جهانی تبریک می‌گویم هر چند مردم ایران همیشه لیاقتشان اول شدن است. ما در این مسابقات تمام تلاشمان را به کار گرفتیم اما با انواع و اقسام بدشانسی‌های، ناداوری‌های ورزشی و قرعه‌های بد روبه‌رو شدیم اما با تمام توان جنگیدیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عنوان کرد: روز اول مسابقات که دو نفر از ستاره‌های کشتی ایران حسن یزدانی و رحمان عموزاد که سال گذشته موفق به کسب مدال طلا شده بود؛ سرشان را بردیدند. از همان روز نخست باعث شدند تیم ما دچار یک چالش و دگرگونی سخت روحی و روانی شود به همین خاطر من تمام وقت و تلاشم را گذاشتم تا تیم را از نظر روحی و روانی جمع و جور کنم.

درستکار عنوان کرد: اگر این دو کشتی‌گیر روز اول به فینال مسابقات راه پیدا می‌کردند و به حقشان می‌رسیدند شرایط کاملا متفاوت می‌شد. در حق رحمان عموزاد ناداوری شد، وقتی کشتی تمام می‌شود آن موقع داور به رحمان اخطار می‌دهد در صورتی که او اصلا کاری نکرده است و فرار از کشتی نداشت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: ضمن اینکه آرش یوشیدا در آن امتیاز کنترلی روی حسن یزدانی نداشت اما به هر حال این اتفاقات رخ داد و ما بخش عمده‌ای از انرژی خودمان را صرف مسائل روحی و روانی تیم کردیم. در روز دوم هم آن اتفاق برای کامران قاسمپور اتفاق افتاد.

با وجود اینکه در دور نخست بسیار پرصلابت رمضانوف قهرمانی المپیک را شکست داد اما براثر یک غفلت از حریف قرقیزستانی خود ضربه فنی شد. جالب این حریف قرقیزستانی به مدال برنز رسید. اگر این اتفاق برای کامران نمی‌افتاد قطعا او شانس اول ما برای مدال طلا بود.

وی درباره حملات به علیرضا دبیر، اظهارداشت: برخی می‌گویند اگر آن حملات به داوری کشتی فرنگی نبود حق ما در آزاد خورده نمی‌شد اما من برعکس آن را می‌گویم. دبیر از حق دفاع کرد و باید بگویم اگر آن اتفاقات نبود بیشتر از این سر ما را می‌بریدند. ما اینجا تنها هستیم. من اصلا این را قبول ندارم که حرکت آقای دبیر باعث شده حق‌خوری برای تیم‌ ما پیش بیاید.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با اشاره به موفقیت‌های کشتی آزاد و فرنگی در بازی‌های آسیایی و امیدهای جهان، گفت: شاید این موفقیت‌ها برای برخی خوشایند نباشد.کشتی فرنگی ما محشر به پا کرد که برخی آن را برنمی‌تابند و برایشان سنگین است که ایران با صلابت در ۱۰ وزن ۹ مدال گرفته است.

درستکار افزود: ما الان در جنگ تحمیلی هستیم، محدودیت داریم اما باز هم می‌درخشیم اما با کشتی آزاد در زاویه بودند و سخت می‌گرفتند. شاید کسی اعتبارش را اینطور خرج نکند اما دبیر از خودگذشتگی کرد. او تمام امکانات را برای بچه‌ها فراهم کرد که آخرین آن تهیه هواپیمای چارتر بود که مستقیم از مهرآباد به قزاقستان آمد.

برچسب ها: پژمان درستکار ، کشتی ، کشتی آزاد
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