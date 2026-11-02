کد خبر: 1388092
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

کاخ سفید برای دور زدن کنگره در صورت پیروزی دموکرات‌ها آماده می‌شود

کاخ سفید رویترز گزارش داد دولت ترامپ در حال تدوین اقداماتی است که در صورت کنترل کنگره به دست دموکرات‌ها، بدون نیاز به تصویب قانون‌گذاران بتواند آنها را اجرا کند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید طی ماه‌های گذشته در حال آماده‌سازی طرح‌هایی بوده است تا در صورت کسب اکثریت کنگره از سوی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طریق اقدامات اجرایی و بدون عبور از کنگره پیش برده شود.

بر اساس این گزارش، استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه و دفتر ویل شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید در تدوین این طرح‌ها نقش دارند.

دولت آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جدید بر مواد معدنی حیاتی و توربین‌های بادی، سخت‌گیری بیشتر در مقررات صدور روادید برای دانشجویان خارجی و نیروهای کار موقت و همچنین اقداماتی برای کاهش هزینه مسکن است؛ اقداماتی که ترامپ می‌تواند بدون موافقت کنگره اجرا کند.

یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت تیم ترامپ در حال بررسی این موضوع است که رئیس‌جمهور از نظر قانونی چه اقداماتی را می‌تواند به‌تنهایی انجام دهد، تا چه اندازه می‌تواند حدود اختیارات خود را گسترش دهد و چگونه می‌تواند در دادگاه از این تصمیم‌ها دفاع کند.

همچنین وکلای کاخ سفید در حال ارائه مشاوره به مقام‌های دولتی درباره نحوه پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و تحقیقات کنگره هستند. به نوشته رویترز، کاخ سفید از وزارت دادگستری نیز درباره حق رئیس‌جمهور برای محرمانه نگه‌داشتن ارتباطات خصوصی با مشاورانش در برابر نظارت کنگره، درخواست نظر حقوقی کرده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت هر یک از دو مجلس کنگره را به دست آورند، به «آقای وتو» تبدیل خواهد شد.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است سوم نوامبر برگزار شود. در این انتخابات، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. جمهوری‌خواهان در حال حاضر کنترل هر دو مجلس را در اختیار دارند.

برچسب ها: کاخ سفید ، امریکا ، دموکرات
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