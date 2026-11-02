کد خبر: 1388091
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دست نیاز عربستان به سوی بحرین و امارات در جنگ یمن 

عربستان روزنامه سعودی «الجزیره»، به صورت تلویحی خواستار کمک بحرین برای خروج از بحران در یمن شد و یادآوری کرد که سعودی نقش عمده ای در حفاظت از منامه در برابر «خطر سقوط» ایفا کرد.

جوان آنلاین: روزنامه «الجزیره» عربستان در سرمقاله شماره امروز خود که به قلم خالد بن حمد المالک، سردبیر این روزنامه، نوشته شده، انتقادهای تندی را متوجه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد که به دلیل برخورداری از ثروت مالی فراوان، تصور می‌کنند قدرت زیادی دارند. فعالان سیاسی معتقدند که این اظهارات حاوی پیام‌های غیرمستقیمی خطاب به بحرین و امارات و دیگر رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس است.

المالک در این سرمقاله که عنوان آن «در محاسبات خود تجدیدنظر کنید» است، مدعی شد که بحرین در آستانه سقوط به دست گروه‌های داخلی قرار داشت و اگر مداخله نظامی عربستان نبود، نظام حاکم بر این پادشاهی سقوط می کرد.

المالک به مداخله عربستان در بحرین در جریان حوادث سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و افزود که ریاض، پادشاهی بحرین را نجات داد و نظام سیاسی آن را حفظ کرد.

وی هشدار داد که برخورداری برخی کشورها از ثروت‌های مالی هنگفت ممکن است رهبران آن‌ها را به بزرگ‌نمایی قدرت خود و این تصور را ایجاد کند که می‌توانند از همکاری با کشورهای بزرگ‌تر بی‌نیاز باشند؛ اما هنگام مواجهه با تهدیدها، خود را نیازمند «برادر بزرگ‌تر» خود خواهند یافت.

المالک تجاوز و جنگ افروزی سعودی ها در یمن را « ایفای نقش اساسی در حفاظت از یمن در برابر تجزیه» توصیف کرد و مدعی شد که ریاض همچنین برای پایان دادن به جنگ در سودان تلاش می‌کند.

این نویسنده در مقاله خود بدون ذکر نام امارات، این انتقادات را متوجه امارات دانست. وی پیش‌تر نیز انتقاداتی را به صورت مستقیم علیه ابوظبی مطرح کرده و امارات را به اتخاذ سیاست‌هایی متهم کرده بود که به منافع عربستان و ثبات منطقه‌ای آسیب می‌زند.

المالک در ۲۶ ژانویه گذشته، در مقاله ای امارات را به توسعه‌طلبی و مداخله در یمن، سودان و سومالی متهم کرد. وی مدعی شد که سیاست منطقه‌ای امارات به امنیت عربستان آسیب رسانده و برخورداری از ثروت مالی نمی‌تواند فقدان قدرت نظامی را جبران کند.

المالک در ۱۹ فوریه نیز در مقاله‌ای با عنوان «کلیدهای حل اختلاف عربستان و امارات»، بخش عمده‌ای از مسئولیت اختلاف میان دو کشور را متوجه امارات کرد؛ اختلافی که به گفته او، ناشی از مداخله ابوظبی در جنوب یمن و حمایت آن از شورای انتقالی جنوب بوده است.

برچسب ها: عربستان ، امارات ، یمن
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