جوان آنلاین: اعتراضات جوانان اروپایی این بار به کشور سوئیس کشیده شد به طوری که شهرهای زوریخ و بازل شاهد درگیری های شبانه میان مردم و نیروهای پلیس، تخریب اموال عمومی و راه اندازی آتش سوزی در برخی مناطق بودند.

گزارش شده که این اعتراضات در امتداد اعتراضات جاری در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلبانی، پرتغال و آلمان از سوی نسل زد شکل گرفته است.

افراد ناشناس که صورت های خود را پوشانده بودند با استفاده از سطل های زباله و موتورها موانعی را مقابل نیروهای پلیس ایجاد کرده و آنها را به آتش کشیدند. حرکت خودروها و وسائل حمل و نقل عمومی نیز با اختلال مواجه شد.