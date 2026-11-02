جوان آنلاین: «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد فضای رسانه‌ای در سال‌های اخیر به عرصه‌ای برای رویارویی نظامی تبدیل شده و کشورهای غربی تلاش می‌کنند دیدگاه مورد نظر خود را به‌عنوان تنها روایت معتبر به جهان تحمیل کنند.

وی در سخنانی به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه روزنامه‌نگاران» گفت: کشورهای غربی از ابزارهای مختلف برای محدود کردن دیدگاه‌های مخالف و تحمیل روایت خود از تحولات جهانی استفاده می‌کنند.

این دیپلمات روس همچنین از واکنش ناکافی نهادهای بین‌المللی به اقدامات کشورهای غربی و متحدان آنها علیه رسانه‌های روسیه در اوکراین، مولداوی و کشورهای حوزه بالتیک انتقاد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو از طرح مطالبات خود در یونسکو و دیگر مجامع بین‌المللی برای تضمین امنیت روزنامه‌نگاران عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۷ آذر ۱۳۹۲) روز ۲ نوامبر (۱۱ آبان) را به‌عنوان «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه روزنامه‌نگاران» نام‌گذاری کرد. هدف از این مناسبت، جلب توجه جهانی به خشونت علیه خبرنگاران و ضرورت پیگیری و مجازات عاملان این جرایم است.