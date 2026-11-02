یک منبع نظامی یمنی به شکست عناصر وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت باب المندب اشاره کرد.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمنی تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور موفق شدند تلاش عناصر وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت باب المندب را خنثی کنند.

وی اضافه کرد که این عناصر ضربات محکمی را متحمل شده و تعدادی زیادی از آنها از جمله سعودی ها کشته و زخمی شدند.

این منبع تصریح کرد که شکست تحرکات نظامی عناصر مذکور باعث ایجاد شکاف میان آنها شده است. افسران سعودی با وجود این شکست ها همچنان تلاش دارند تحرکات خود را تکرار کنند.

وی گفت: افسران سعودی توجهی به تعداد کشته ها نمی دهند و تنها به فکر پیشروی هستند حتی اگر هزاران تن از عناصر وابسته به آنها کشته شوند.