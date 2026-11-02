کد خبر: 1388079
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
ورزش » ساير

حسن یزدانی: مدال برنز پایان راه من نیست؛ همچنان رویای قهرمانی دارم

ث کاپیتان کشتی آزاد ایران گفت: این مدال پایان راه من نیست. همچنان رؤیای قهرمانی را در سر دارم و با تمام توان تلاش می‌کنم تا بار دیگر پرچم ایران را در جهان به اهتزاز درآورم.

جوان آنلاین:اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به بازگشت حسن یزدانی به تشک و کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم پرداخت و نوشت که او با وجود کسب مدال برنز، همچنان رؤیای رسیدن به سکوی قهرمانی جهان را در سر دارد. دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو در وزن ۷۴ کیلوگرم و دو مدال نقره المپیک ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ در وزن ۸۶ کیلوگرم، پس از تغییر وزن در سال جاری میلادی توانست با شکست امیرعلی آذرپیرا، جواز حضور در ترکیب تیم ملی ایران برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد. یزدانی پس از کسب مدال برنز در صفحه شخصی خود نوشت: «این مدال پایان راه من نیست. همچنان رؤیای قهرمانی را در سر دارم و با تمام توان تلاش می‌کنم تا بار دیگر پرچم ایران را در جهان به اهتزاز درآورم.»

در ادامه این گزارش آمده است که یزدانی پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس دو عمل جراحی را پشت سر گذاشت و پس از مدتی دوری از تشک، در رقابت‌های رنکینگ کرواسی به میدان بازگشت. او در آن مسابقات در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل استفن بوکانان از آمریکا شکست خورد و به مدال نقره رسید. همچنین با اشاره به اینکه مسابقات جهانی آستانه نخستین حضور یزدانی در این رقابت‌ها پس از سه سال بود، اتحادیه جهانی در این رابطه نوشت: این کشتی‌گیر ۳۱ ساله توانست هشتمین مدال جهانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد.

یزدانی درباره بازگشت خود به میادین کشتی نیز عنوان کرد: «در این بازگشت توانستم یک مدال دیگر برای ایران به دست بیاورم. می‌دانم جایگاه سوم آن چیزی نیست که برایش تلاش کرده‌ام و هوادارانم شایسته افتخار بزرگ‌تری هستند.»

حسن یزدانی: مدال برنز پایان راه من نیست؛ همچنان رویای قهرمانی دارم

دارنده مدال برنز جهان در ادامه با اشاره به دشواری‌های دوران دوری از کشتی گفت: «بازگشت پس از دو سال دوری از تشک برایم آسان نبود. روزهای سختی را پشت سر گذاشتم تا فرصت پوشیدن دوبنده تیم ملی و کشتی گرفتن برای ایران و مردمش را به دست بیاورم. در تمام این مدت، حمایت‌ها و تشویق‌های شما یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌های من برای ادامه مسیر بود.»

اتحادیه جهانی کشتی در بخش دیگری از گزارش خود به مسیر یزدانی در مسابقات جهانی آستانه اشاره کرد. او پس از پیروزی در نخستین مبارزه، در دور بعد به مصاف آرش یوشیدا از ژاپن رفت و در حالی که تا لحظات پایانی از حریف پیش بود، در فاصله ۰.۱ ثانیه مانده به پایان مسابقه، یک امتیاز از دست داد و با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد.

حسن یزدانی: مدال برنز پایان راه من نیست؛ همچنان رویای قهرمانی دارم

با صعود یوشیدا به دیدار فینال، یزدانی فرصت حضور در جدول شانس مجدد را پیدا کرد و پس از پیروزی در این مرحله، در دیدار رده‌بندی مقابل احمد تاج‌الدینوف از بحرین قرار گرفت. او در این مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و مدال برنز جهان را از آن خود کرد. یزدانی در این رقابت‌ها در کنار عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا و احمد تاج‌الدینوف از بحرین، یکی از چهار قهرمان المپیک حاضر در وزن ۹۷ کیلوگرم بود.

برچسب ها: حسن یزدانی ، کشتی ، کشتی آزاد
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