جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: تحولات در منطقه ما پرشتاب ادامه دارد،کانون تحولات غرب اسیا فلسطین اشغالی است، علت ناامنی در منطقه ما نیز رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: امروز بیش از ۱۰ نفر از فلسطینیان به شهادت رسیدند. در آستانه فصل سرما مشکلات آوارگان فلسطینی فاجعه بار است و حتی اجازه حضور کانکس را به مردم نمی‌دهند. با پدیده خطرناک عادی‌سازی جنایت و کشتار مواجه هستیم. اینکه فلسطینیان به یک عدد تبدیل شده‌اند نشان می دهد که جامعه جهانی مسئولیت در برابر این جنایات دارد و باید موضع اتخاذ کنند.

وی با اشاره به انتصابات جدید، گفت: در سطح نمایندگی‌ها پنج انتصاب داشتیم که آقای شمسی‌زاده به عنوان سفیر جدید ایران در قبرس، زهرا ساعی سفیر جدید ایران در قرقیزستان، آقای ناظری سفیر جدید در ژاپن، آقای نجرآبادی در نیوزیلند انتخاب شدند.

بقائی در مورد میانجی‌گری قطر و نتیجه رایزنی ها، گفت: سفر معاون وزیرخاجه به دوحه برای تسهیل تعاملات میان ایران و قطر بود، گفتگوها ادامه دارد، موضوعات پیچیده هستند و گذر زمان هم با توجه به عملکرد زمان هم افزوده است. تبادل پیامها ادامه دارد، آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ ما هر آنچه را لازم‌ بود در قالب معقول به طرف آمریکایی منعکس کردیم. وقتی از مطالبه صحبت می‌کنیم، لازمه اجرای آن بازگشت امنیت در منطقه است. اصرار ایران بر اینکه مطالباتش باید ابتدا اجرا شود. صرفا در راستای منافع ملی نیست بلکه یک نگاه معقول برای بازگشت امنیت به منطقه و تنگه هرمز است.

برای ما عملکرد آمریکا مهم است نه سبک نامه‌نگاری‌اش

سخنگوی وزارت خارجه درباره نامه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی، افزود: تفاوت در سبک نامه نگاری امر معمولی است، برای ما عملکرد آمریکا مهم است. تاکنون آمریکا نشان داده نه تنها ابتکاری ندارد بلکه ابتکارات دیپلماتیک را از بین می‌برد. آمریکا در ۲ سال گذشته فقط بر طبل جنگ کوبیده است، یا روندها را از بین برده یا روندی که محصول داد را تخریب کرد. روند اسلام آباد، مذاکره کننده ارشدش همین نگارنده نامه بود. با این اوصاف قطعا هر روندی را باید با احتیاط نگاه کرد. ایران ابتکار ۷ روزه را مطرح کرده است و دیدگاه‌های طرف مقابل را شنید. ملاحظات رد و بدل شد و کماکان پیشنهاد ما درباره این روند دیپلماتیک وجود دارد. توپ در زمین آمریکاست و مطالبات ما شفاف بیان شده است. تنگه هرمز نمی‌تواند باز شود مگر اینکه محاصره پایان یابد و مطالبات ایران رعایت شود، اگر شود می‌توان درباره ادامه روند صحبت کرد.

وی ادامه داد: درباره نامه اینکه جواب به چه شکلی باشد خود دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرند. از این حیث که دیپلماسی در جریان است باید بگویم مبنای مذاکرات همان طرح ۷ مرحله‌ای ایران است و فشرده شده و امکان آن طی ۲ روز وجود دارد. این نشان دهنده حسن نیت ایران است و همه اینها به آمریکا بستگی دارد.

بقائی در مورد ادعاها مبنی بر یهودی ستیزی در ایران گفت: اتهام یهودی ستیزی به ایران نمیچسبد و اساسا پدیده اروپایی است. یک اتهام کلیشه ای را مدام تکرار میکنند و رسانه های جمعی هم اینرا تکرار میکنند. در شهر یزد ما ۱۳ -۱۴ کلیسه یهودی وجود دارد و در سراسر ایران ۱۰۰ کلیسه یهودی وجود دارد. ماباید از اروپایی ها سوال کنیم که چه کردند که کلیساها را در پایتخت های اروپایی را با سیم خاردار بپوشانند . کشورهای اروپایی باید به خودشان بیایند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ترکیب هیات مذاکره کننده گفت: دراین باره تغییری نداریم، آقای رضایی توضیح دادند و شعام مدیریت می‌کند. همه در شعام نقش و جایگاه دارند، مذاکره کننده ما آقای قالیباف هستند. الحمدالله انسجام در بین تصمیم گیران وجود دارد و بی‌سابقه است.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تهدید ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای باقی مانده ایران گفت: ما حتما بیان می‌کنیم، حتما موارد نقض فاحش حقوق بشر را مستندسازی می‌کنیم، ولی به تجربه دریافته‌ایم که دنیا لب و دهن است. ما متاسفیم سازمان ملل و شورای حکام آژانس با چنین تهدیدهایی ساکت هستند. آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است. لفظ بیان تهدید علیه یک کشور خودش نوعی تشویق به نقض معاهده ان‌پی‌تی است. سایر کشورها ناظر رفتار آمریکا هستند. تهدیداتی که علیه ما می‌شود عزم ما را برای دفاع از خودمان جزم‌تر می‌کند.

آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تهدید ترامپ برای حمله به تاسیسات هسته‌ای باقی مانده ایران گفت: ما حتما بیان می‌کنیم، حتما موارد نقض فاحش حقوق بشر را مستندسازی می‌کنیم، ولی به تجربه دریافته‌ایم که دنیا لب و دهن است. ما متاسفیم سازمان ملل و شورای حکام آژانس با چنین تهدیدهایی ساکت هستند. آمریکا حقیقتا بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه است. لفظ بیان تهدید علیه یک کشور خودش نوعی تشویق به نقض معاهده ان‌پی‌تی است. سایر کشورها ناظر رفتار آمریکا هستند. تهدیداتی که علیه ما می‌شود عزم ما را برای دفاع از خودمان جزم‌تر می‌کند.

محاصره خودش بخشی از جنگی است؛ رد احتمال خروج اورانیوم از کشور

وی در مورد احتمال آغاز جنگ گفت: جنگ هم اکنون وجود دارد. محاصره خودش بخشی از جنگی است که علیه ایران وجود داشته است. حتما در هر وضعیتی باید برای همه سناریوها آماده بود.

بقایی در مورد احتمال خروج اورانیوم از کشور وجود دارد، گفت: خیر.

سخنگوی‌ دستگاه دیپلماسی درباره ادعاهای دولت کویت علیه اتباع ایرانی گفت: مطلقا این اتهامات مردود است. ما از دولت کویت می‌خواهیم آزار رساندن به اتباع خودش بابت همدلی با ایران را متوقف کند. اتهاماتی که علیه ایران مطرح شده هیچ مبنایی ندارد. ما قائل به اصل حسن همجواری هستیم.