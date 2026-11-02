موج استعفای اعضای دفتر نماینده حامی ترامپ

جوان آنلاین: هیلی استیونز عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته حمایت خود را از مایک راجرز نامزد جمهوری خواهان در راستای تقویت موضع ترامپ اعلام کرد؛ اقدامی که برای حزب دموکرات یک غافلگیری به شمار می آید.

به دنبال این حرکت، جاستین جرمن مدیر دفتر استیونز به همراه تعدادی از اعضای تیمش استعفا داده و حمایت خود را از عبدالرحمن السید رقیب دموکرات راجرز اعلام کردند.

جرمن تاکید کرد که از این اقدام استیونز احساس ناراحتی شدید کرده و شوکه شده است. وی گفت که انتخابات مهم تر از بها دادن به اختلافات حزبی است و وی برای پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا تلاش می کند.

چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در سنای آمریکا نیز این اقدام استیونز را خیانت توصیف و حمایت خود را از السید اعلام کرد.

استیونز پیشتر از موضع گیری السید علیه رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود. ترامپ نیز در گردهمایی انتخاباتی روز یکشنبه خود در ایالت آیووا، از استیونز دعوت کرد به حزب جمهوری‌خواه بپیوندد. ترامپ پیش از این گردهمایی به خبرنگاران گفته بود برای تشکر از حمایت او با وی تماس خواهد گرفت و این اقدام را «تصمیمی هوشمندانه» توصیف کرد