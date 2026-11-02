کد خبر: 1388069
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب الله: اجازه تحمیل اراده آمریکا به لبنان را نخواهیم داد 

حزب الله رهبران ارشد حزب الله، مداخله آشکار آمریکا در امور قضایی لبنان را برای فتنه انگیزی در کشور دانسته و تاکید کردند که اجازه تحمیل اراده آمریکا به مردم لبنان را نخواهند داد. 

جوان آنلاین: ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد که تجربه‌ها ثابت کرده‌اند قدرت نظامی و برتری تسلیحاتی لزوماً به معنای توانایی برای پیروزی قاطع نیست.

وی با اشاره به تحولات نوار غزه در جنگ اخیر و مداخله گسترده آمریکا برای حمایت از اسرائیل از طریق اعزام ناوگان‌های جنگی، ایجاد پل هوایی و ارسال تسلیحات، گفت این تحولات ابعاد بن‌بستی را آشکار کرد که دشمن با آن روبه‌رو بوده و همچنان در فلسطین و لبنان با آن مواجه است؛ بن‌بستی که نتیجه پایداری، استقامت و فداکاری‌های مقاومت و جامعه حامی آن است.

موسوی تأکید کرد که مقاومت یکی از مؤلفه‌های جامعه و دولت است و افسران و نظامیان ارتش لبنان، برادران و فرزندان این سرزمین هستند و همگی در این مسیر ملی شریک به شمار می‌روند.

وی سه‌گانه «ارتش، ملت و مقاومت» را موفق‌ترین شعاری دانست که در گذشته مطرح بوده و همچنان هست و در آینده نیز باقی خواهد ماند.

موسوی تأکید کرد که نیروهای ملی‌گرایی که از مقاومت در برابر اشغالگری حمایت می‌کنند، در میان طوایف و مناطق مختلف لبنان حضور دارند و بخش گسترده‌ای از جامعه را تشکیل می‌دهند که اشغالگری اسرائیل را نمی‌پذیرند و در برابر آن سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

موسوی همچنین از تعقیب قضایی افرادی که برای دفاع از لبنان، حاکمیت و کرامت آن اقدام به انتقال سلاح می‌کنند و صدور احکام قضایی علیه آنان انتقاد کرد و این اقدام را بالاترین رسوایی و ننگ دانست.

وی با اشاره به توقیف محموله سلاح حزب الله لبنان تأکید کرد که این افراد به‌جای آنکه تحت پیگرد قرار گیرند، شایسته ادای احترام و تجلیل هستند؛ چراکه برای دفاع از آنچه از میهن باقی مانده، جان خود را به خطر می‌اندازند.

موسوی این برخورد دوگانه را نشان‌دهنده فقدان صلاحیت ملی، اخلاقی و انسانی عوامل آن است و از مسئولان ذی‌ربط خواست در محاسبات و مواضع خود تجدیدنظر کنند و از پیگرد کسانی که در برابر دشمن اشغالگر از میهن دفاع می‌کنند، شرم داشته باشند.

حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون «بعلبک ـ هرمل» در پارلمان لبنان و از عناصر ارشد حزب الله لبنان نیز تأکید کرد که «برخی جریان‌های سیاسی در لبنان به دنبال متشنج کردن اوضاع هستند و تصور می‌کنند با این کار بار دیگر صلاحیت و وفاداری خود را به طرف‌های خارجی اثبات می‌کنند. اما اولویت اصلی ما در مقاومت، حفظ ثبات است و اولویت ما آرام‌سازی فضای داخلی است.

وی افزود که هرکس خواهان ثبات و آرامش در داخل کشور است، باید به دنبال نقاط مشترک و زمینه‌های توافق باشد، نه اینکه برای عمیق‌تر کردن شکاف‌ها و اختلاف‌ها تلاش کند. این وظیفه همه در لبنان است و تنها بر عهده یک طرف یا یک گروه خاص نیست.

وی گفت: «ما از همان ابتدا اعلام کردیم که مواد منفجره موجود در کامیونی که در ایست بازرسی ظهر البیدر متوقف شد، متعلق به مقاومت است؛ مقاومتی که در برابر دشمن صهیونیستی و تجاوزهای آن در تهدید امنیت کشور و تخریب هزاران خانه و مؤسسه در جنوب لبنان ایستادگی می‌کند.

آیا کسی علیه دشمنی که سرزمین ما را اشغال کرده است، شکایتی مطرح کرده؟ فرماندهان این دشمن بارها از جنوب لبنان و از داخل فلسطین اشغالی اعلام کرده‌اند که ارتش تروریستی آن‌ها نزدیک به ۶۰ روستای لبنانی را ویران کرده است. آن‌ها با استفاده از مواد منفجره‌ای که با کامیون‌های اسرائیلی وارد خاک ما کرده‌اند، کشورمان را ویران کرده و همچنان ویران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ شکایتی علیه ویرانگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از سوی دولت این کشور در محافل بین المللی ثبت نشده است، از رویکرد دولت در تعقیب قضایی مقاومت بله جرم دفاع از کشور در برابر جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود: شرم‌آور است که به دشمنی با مقاومت روی می‌آورید و جوانان آن را به تهدید امنیت کشور متهم می‌کنید و در عین حال می‌گویید خواهان پایان دادن به خصومت با دشمنی هستید که روستاها و خانه‌های لبنانی‌ها را ویران می‌کند.

الحاج حسن گفت که هدف از مداخله آشکار آمریکا در روند فعالیت‌های قضایی ، بحرانی‌تر کردن اوضاع کشور و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا است که کاملاً با منافع لبنان در تضاد قرار دارد. همه ما باید نسبت به ادامه تسلیم شدن در برابر دیکته‌ها و فشارهای آمریکا هوشیار باشیم.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد: مقاومت موضع خود را اعلام کرده و بارها آن را تکرار کرده است: اجازه نخواهیم داد اراده آمریکا در لبنان تحمیل شود. طرح‌های آمریکا در منطقه که بر توافق‌نامه‌های ابراهیم، صلح با دشمن و هموار کردن مسیر برای سلطه و سیطره اسرائیل استوارند، طرح‌هایی هستند که با آن‌ها مقابله کرده‌ایم و همچنان مقابله خواهیم کرد.

برچسب ها: حزب الله ، حزب الله لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

شلیک به خودی از رسانه ملی!

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

ترکیب تراکتور مقابل العین

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار