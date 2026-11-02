بیانیه حماس به مناسبت سالروز بالفور؛ ۱۰۹ سال جنایت علیه یک ملت 

جنبش حماس در صد و نهمین سالروز امضای معاهده بالفور، خواستار تلاش جامعه جهانی برای پایان دادن به ۱۰۹ سال جنایت علیه ملت فلسطین و توقف نسل کشی و گرسنگی دادن به مردم غزه شد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در صد و نهمین سالگرد معاهده بالفور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که ملت فلسطین به سرزمین، حقوق و مقدسات خود پایبند خواهد بود و تا آزادی و بازگشت به دفاع از آنها ادامه خواهد داد.

این جنبش با تاکید بر اینکه جنایات رژیم صهیونیستی و طرح‌های استعماری آن نمی‌تواند هویت ملی فلسطینیان را محو کند یا از حقوق تاریخی و ثابت ملت فلسطین بکاهد، ابراز داشت که رژیم صهیونیستی همچنان تجاوزات و جنایات خود را در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید می کند. مردم غزه با فاجعه‌ای واقعی و ادامه نسل‌کشی روبه‌رو هستند و فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی نیز با طرح‌ها و برنامه‌های خطرناک کوچ اجباری و یهودی‌سازی مواجه‌اند که تمامی قوانین و میثاق‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.

حماس همچنین از سکوت و کوتاهی بین‌المللی در پایان دادن به تروریسم فزاینده صهیونیستی انتقاد کرده و افزود امروز ۱۰۹ سال از بزرگ‌ترین خطا علیه یک ملت در تاریخ معاصر می‌گذرد؛ خطایی که دولت انگلیس با صدور معاهده بالفور مرتکب شد و سرزمینی را به کسی که مالک آن نبود، واگذار کرد.

حماس تاکید کرد همان ذهنیت استعماری همچنان بر رژیم صهیونیستی و کابینه آن حاکم است و در قالب سیاست‌های کشتار، محاصره، گرسنگی دادن و کوچ اجباری علیه فلسطینیان در نوار غزه و شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری اشغالی دنبال می‌شود.

حماس اعلام کرد «وعده بالفور» و خطاهای سیاسی پس از آن علیه ملت فلسطین، حقوق آن و سرزمین تاریخی فلسطین و نیز جنایات کشتار، کوچ اجباری، پاکسازی قومی و تبعید که رژیم صهیونیستی از زمان آن وعده تا امروز مرتکب شده است، نمی‌تواند مسئله عادلانه ملت فلسطین و حقوق مشروع آن را به حاشیه براند یا محو کند. این جنبش تاکید کرد چنین اقدامات و جنایاتی با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و همچنان گواهی بر اقدامات رژیم صهیونیستی و حامیان آن باقی خواهد ماند.

این بیانیه می‌افزاید که تحقق وحدت ملی بر اساس یک راهبرد مبارزاتی واحد که همه جریان‌ها و گروه‌های فلسطینی در آن مشارکت داشته باشند، تنها راه مقابله با طرح‌های رژیم صهیونیستی و جنایات آن علیه سرزمین، ملت و مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین است.

جنبش حماس تاکید کرد حق بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایی که به اجبار از آنها رانده شده‌اند، حقی مشروع، قانونی و ثابت است و هیچ عقب‌نشینی، چشم‌پوشی یا سازشی درباره آن پذیرفته نخواهد شد.

حماس همچنین از امت عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان خواست به صورت جدی با روش های متعدد، برای پایان دادن به تروریسم فزاینده اشغالگران و افزایش انزوای بین‌المللی آن بکوشند و از پایداری ملت فلسطین و مبارزه مشروع آن تا آزادی سرزمین، بازگشت به آن و تشکیل کشور فلسطین با حاکمیت کامل و به پایتختی قدس حمایت کنند.

این جنبش همچنین خواستار تحرک جدی و موثر بین‌المللی برای اعمال فشار بر دولت رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات و اقدامات آن شد و بر ضرورت محاکمه سران این رژیم به عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی تاکید کرد.