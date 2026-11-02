نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی بعد از ۱۰ روز محاصره الخلیل، در کرانه باختری، از این شهر عقب‌نشینی کردند.

جوان آنلاین: رئیس شهرداری الخلیل امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی از محله‌های «دیر بحه»، «الجلده» و سایر مناطق شهر عقب‌نشینی کرده‌اند.

رئیس شهرداری الخلیل افزود نظامیان رژیم اشغالگر در جریان حضور خود به منازل و تاسیسات مختلف در شهر آسیب رسانده‌اند و شهرداری روند ارزیابی و ثبت خسارت‌های واردشده را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، زندگی در شهر در حال بازگشت به حالت عادی است و دانش‌آموزان و دانشجویان به مدارس و دانشگاه‌ها بازگشته‌اند. شهروندانی که در جریان این یورش‌ها مجبور به ترک منازل خود شده بودند به تدریج در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند.

این عقب‌نشینی پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش اشغالگر از حدود ۱۰ روز پیش محاصره شدید و حملات نظامی گسترده‌ای را بر الخلیل تحمیل کرده بود. به گزارش منابع فلسطینی، در جریان این حملات بیش از ۳۳۰۰ فلسطینی آواره یا آسیب دیدند، ۱۵ خانه و تأسیسات تخریب شد و ۳۲۷ مغازه بسته شد. حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز نیز از رفتن به مدرسه محروم شدند.