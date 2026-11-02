در معدود روزهای باقی مانده تا انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، نظرسنجی روزنامه آمریکایی نشان داد که دموکرات ها در ۷ ایالت محل رقابت شدید بین نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری خواهان از رقبای خود جلو افتادند.

جوان آنلاین: نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سینا نشان داد دموکرات ها با اختلاف ۱۱ نقطه ای در رقابت های میشگان، ۷ نقطه ای در تگزاس، ۶ نقطه ای در مین، ۵ نقطه ای در کانزاس و اوهایو، ۲ نقطه ای در آلاسکا و یک نقطه ای در آیوا از رقبای جمهوری خواه خود پیشی گرفتند.

روزنامه هیل نوشت: فقط دو نامزد دموکرات، عبدالسید در میشگان و جیمز تلریکو، در نظرسنجی‌ها اختلافی فراتر از کل محدوده خطای آماری داشتند. در پنج رقابت انتخاباتی دیگر، نامزدهای دموکرات از نظر آماری با رقبای خود مساوی بودند. (این یعنی اختلاف آرای این دو نامزد انتخاباتی دموکرات آن قدر زیاد است که دیگر نمی توان آن را صرفا ناشی از خطای احتمالی نظرسنجی دانست).

این نتایج که روز یکشنبه منتشر شد نشان داد که دموکرات ها به دنبال فرصت نادری برای تغییر کرسی ها در سنا هستند. نظرسنجی موسسه دیسشن دِسک نشان داد که این حزب ۶۲ درصد شانس پیروزی در انتخابات سنا را دارد.

کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هزینه های بالای معاش به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران و جنگ تعرفه های دوت آمریکا در کانادا در کنار نگرانی های دیگری بر سر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به فرصتی برای دموکرات ها جهت کسب تعداد فزاینده ای از کرسی های سنای آمریکا تبدیل شده است.

یک رویه روشن در این نظرسنجی ها نشان داد که دموکرات ها با حمایت رای دهندگان مستقل از نامزد رقیب از حزب جمهوری خواه جلو افتادند هر چند که این پیشتازی آن ها بر اساس رقابت ها متفاوت بود و شامل ارقام یک رقمی و دو رقمی می شد. نتایج نشان داد که سناتور شرود براون نامزد دموکرات از اوهایو با اختلاف ۹ نقطه ای و تروی جکسون نامزد دموکرات از ایالت مین با اختلاف ۱۱ درصدی از رقبای جمهوری خواه خود جلو هستند.

این در حالیست که تلریکو بیشترین پیشتازی را بین رای دهندگان مستقل داشت و با اختلاف ۳۰ درصد از پاکستون رقیب جمهوری خواه خود پیشی گرفت.

نظرسنجی در این هفت ایالت کلیدی در بازه زمانی بین ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر (یک تا ۱۰ آبان) با مشارکت ۶۱۰ نفر در آلاسکا و ضریب خطای ۴.۳ درصد، آیووا، ۷۰۵ شرکت کننده با ضریب خطای ۴.۴ درصد، کانزاس، ۷۳۶ رای دهنده با ضریب خطای ۴.۱ درصد، مین ۷۱۴ رای دهنده با ضریب خطای ۴.۳ درصد، میشیگان ۱۰۱۱ رای دهنده با ضریب خطای ۳.۶ درصد، اوهایو ۷۱۷ رای دهنده با ضریب خطای ۴.۲ درصد و تگزاس با ۱۲۱۵ رای دهنده با ضریب خطای ۳.۳ درصد انجام شد.

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار می شود. برگزاری این انتخابات در میانه دوره چهار ساله ریاست جمهوری آمریکا اغلب به عنوان همه پرسی برای عملکرد رئیس جمهور مستقر محسوب می شود.