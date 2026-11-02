کد خبر: 1388061
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

روحانی لبنانی: سیاست صهیونیست‌ها تجاوزکارانه و مبتنی بر آوارگی فلسطینیان است

لبنان یک روحانی برجسته لبنانی ضمن تاکید بر لزوم وحدت ملی لبنانی و هشدار درباره اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی،گفت: صهیونیست‌ها اهداف تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دارند و سیاست آنها در سرزمین های اشغالی مبتنی بر کوچاندن و آواره کردن فلسطینی‌ها است.

جوان آنلاین: سید «علی فضل‌الله» روحانی برجسته لبنانی درباره نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی و بیم کوچاندن فلسطینی‌ها، گفت: نمی‌توان به هیچ جناحی در داخل رژیم صهیونیستی اعتماد کرد زیرا همه آنها اهداف تجاوزکارانه و سیاست‌های توسعه‌طلبانه یکسانی دارند و این رژیم با سیاست‌های مورد توافق نهادهای مختلف آن، اداره می‌شود.

او ضمن ابراز نگرانی از اقدامات اشغالگران علیه فلسطینیان به ویژه با توجه به اقدامات تحریک آمیز علیه فلسطینی‌ها، تصریح کرد: طرحی برای بهره برداری از نتایج انتخابات کنست (پارلمان) و ایجاد معادلات جدید در راستای آوارگی فلسطینی‌ها وجود دارد.

فضل‌الله از فلسطینی‌ها خواست که در این مرحله هوشیاری و خرد خود را به کار گیرند و اجازه ندهند دشمن از هیچ فرصتی برای آسیب رساندن به آنها یا تحمیل واقعیت جدیدی بر آنها سوءاستفاده کند.

فضل الله همچنین ضمن هشدار درباره هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمن اسرائیلی علیه لبنان، تصریح کرد: شرایط مرحله کنونی ایجاب می‌کند که همه در راستای تقویت وحدت ملی و پرهیز از لحن تحریک آمیز و دوری از اقدامات تحریک کننده گام بردارند.

او با تاکید بر اهمیت تلاش‌های ملی هماهنگ برای مقابله با چالش‌های پیش روی لبنان گفت: حفظ ثبات و صلح داخلی کشور با توجه به شرایط حساس کنونی ضروری است.

وی درباره همدلی بین کشورهای عربی و اسلامی گفت: ما از هر اقدام یا گامی که به تقویت روابط عربی-عربی و عربی-اسلامی کمک کند، استقبال و حمایت می‌کنیم و آنها را مثبت می‌بینیم، از جمله آنچه اخیراً بین عراق و سوریه رخ داده است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

شلیک به خودی از رسانه ملی!

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

ترکیب تراکتور مقابل العین

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار