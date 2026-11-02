یک روحانی برجسته لبنانی ضمن تاکید بر لزوم وحدت ملی لبنانی و هشدار درباره اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی،گفت: صهیونیست‌ها اهداف تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دارند و سیاست آنها در سرزمین های اشغالی مبتنی بر کوچاندن و آواره کردن فلسطینی‌ها است.

جوان آنلاین: سید «علی فضل‌الله» روحانی برجسته لبنانی درباره نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی و بیم کوچاندن فلسطینی‌ها، گفت: نمی‌توان به هیچ جناحی در داخل رژیم صهیونیستی اعتماد کرد زیرا همه آنها اهداف تجاوزکارانه و سیاست‌های توسعه‌طلبانه یکسانی دارند و این رژیم با سیاست‌های مورد توافق نهادهای مختلف آن، اداره می‌شود.

او ضمن ابراز نگرانی از اقدامات اشغالگران علیه فلسطینیان به ویژه با توجه به اقدامات تحریک آمیز علیه فلسطینی‌ها، تصریح کرد: طرحی برای بهره برداری از نتایج انتخابات کنست (پارلمان) و ایجاد معادلات جدید در راستای آوارگی فلسطینی‌ها وجود دارد.

فضل‌الله از فلسطینی‌ها خواست که در این مرحله هوشیاری و خرد خود را به کار گیرند و اجازه ندهند دشمن از هیچ فرصتی برای آسیب رساندن به آنها یا تحمیل واقعیت جدیدی بر آنها سوءاستفاده کند.

فضل الله همچنین ضمن هشدار درباره هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمن اسرائیلی علیه لبنان، تصریح کرد: شرایط مرحله کنونی ایجاب می‌کند که همه در راستای تقویت وحدت ملی و پرهیز از لحن تحریک آمیز و دوری از اقدامات تحریک کننده گام بردارند.

او با تاکید بر اهمیت تلاش‌های ملی هماهنگ برای مقابله با چالش‌های پیش روی لبنان گفت: حفظ ثبات و صلح داخلی کشور با توجه به شرایط حساس کنونی ضروری است.

وی درباره همدلی بین کشورهای عربی و اسلامی گفت: ما از هر اقدام یا گامی که به تقویت روابط عربی-عربی و عربی-اسلامی کمک کند، استقبال و حمایت می‌کنیم و آنها را مثبت می‌بینیم، از جمله آنچه اخیراً بین عراق و سوریه رخ داده است.