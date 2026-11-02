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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام‌های آلمان خشونت در اعتراضات را به گردن عناصر نفوذی انداختند

س همزمان با گسترش اعتراضات معیشتی در شهرهای مختلف آلمان، مقام‌های این کشور مدعی شدند افراد وابسته به جریان‌های افراطی با نفوذ در تجمعات مسالمت‌آمیز، اعتراضات را به خشونت کشانده و با تخریب فروشگاه‌ها ناآرامی‌های خیابانی ایجاد کرده اند.

جوان آنلاین: تارنمای سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به خشونت و ناآرامی در جریان اعتراضات معیشتی در آلمان، افزود: پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و گروهی از افراد نقاب‌دار به تخریب ویترین فروشگاه‌ها پرداختند. این در حالی است که مقام‌های آلمانی هشدار داده‌اند گروه‌های افراطی در تجمعات سراسری سازمان‌یافته از سوی یک جنبش جوانان نفوذ کرده‌اند.

سی‌ان‌ان نوشت: این تجمعات روز شنبه (۹ آبان) در سراسر آلمان و به ابتکار جنبش «نسل زد از پس آن برمی‌آید» برگزار شد. معترضان به هزینه‌های بالای زندگی، کمبود بودجه در بخش آموزش، نگرانی‌های زیست‌محیطی و احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری اعتراض داشتند.

این تارنما افزود: این تجمعات در ادامه موجی از اعتراضات مشابه در اروپا برگزار شد که از جمله آن می‌توان به ناآرامی‌های گسترده در فرانسه و سومین هفته پیاپی تظاهرات در این کشور اشاره کرد.

این شبکه ادامه داد: با وجود درخواست برگزارکنندگان برای برگزاری مسالمت‌آمیز اعتراضات، در برخی شهرهای آلمان، به ویژه فرانکفورت و کلن، درگیری و خشونت رخ داد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و افراد نقاب‌دار نیز ویترین فروشگاه‌ها را شکستند.

الکساندر دوبریندت وزیر کشور آلمان، در گفت‌وگو با روزنامه بیلد گفت «گروه‌های چپ‌گرای خشونت‌طلب و آشوبگران از جوامع مهاجر» اعتراضات مسالمت‌آمیز را به انحراف کشاندند، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد.

رومان پوسک وزیر کشور ایالت هسن که شهر فرانکفورت در آن قرار دارد نیز هشدار داد که حدود ۱۰۰ فرد شناسایی‌شده از جریان‌های افراطی چپ در تجمعات این شهر نفوذ کرده بودند و با فرارسیدن شب، اعتراضات به خشونت و غارت کشیده شد.

پوسک گفت: مایه شرمساری است که این رویداد در فرانکفورت به چنین پایانی رسید.

وی تاکید کرد مصمم است اجازه ندهد خشونت‌هایی که فرانسه را فراگرفته است، در آلمان نیز تکرار شود.

پلیس کلن نیز اعلام کرد پس از آنکه برخی معترضان در جریان راهپیمایی در مرکز شهر مواد آتش‌زا منفجر کردند، از ماشین‌های آب‌پاش استفاده شد. پلیس در بیانیه‌ای گفت: اقدامات ما متوجه آشوبگران و افراد خشونت‌طلب است، نه شرکت‌کنندگان در اعتراض مسالمت‌آمیز.

پلیس فرانکفورت اعلام کرد در جریان ناآرامی‌ها، کوکتل مولوتف به سوی نیروهای امدادی پرتاب شد و ویترین فروشگاه‌ها نیز شکست. ماموران پلیس پس از شکستن شیشه‌های یک فروشگاه اسلحه، یک مظنون را بازداشت و ۲ قبضه سلاح را ضبط کردند.

به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل، چندین نفر به فروشگاه‌هایی در مرکز شهر فرانکفورت دستبرد زدند و تا اواخر شب بیش از ۳۰ نفر به طور موقت در این شهر بازداشت شده بودند.

پلیس برلین نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ۲۷ مامور پلیس در پایتخت آلمان جراحات سطحی برداشته‌اند و نزدیک به ۶۰ نفر به اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی، ضرب و جرح و مقاومت در برابر نیروهای امدادی بازداشت شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است: برگزارکنندگان جنبش «نسل زد از پس آن برمی‌آید» تلاش کردند خود را از خشونت‌های رخ‌داده جدا کنند. یکی از سخنگویان تیم رسانه‌ای این جنبش به نقل از نشریه اشپیگل گفت: ما هیچ نقشی در اتفاقاتی که پس از پایان تظاهرات رخ داد، نداشتیم.

به گزارش ایرنا، همزمان با گسترش اعتراضات جوانان در کشورهای اروپایی علیه افزایش هزینه‌های زندگی، وضعیت خدمات عمومی و طرح بازگشت خدمت سربازی اجباری، تظاهرات روز شنبه در شهر فرانکفورت آلمان به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان با غارت فروشگاه‌ها، آتش‌زدن موانع خیابانی و پرتاب کوکتل مولوتف به نیروهای امدادی، موجب بروز ناآرامی شدند.

معترضان در شهر فرانکفورت آلمان به فروشگاه‌ها دستبرد زدند و موانع خیابانی را به آتش کشیدند. این اعتراضات در شهرهای مختلف آلمان با هدف مطالبه کاهش هزینه‌های زندگی و بهبود وضعیت آموزش و خدمات عمومی برگزار شد.

برچسب ها: آلمان ، اعتراضات ، اروپا
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