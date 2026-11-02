کد خبر: 1388052
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

مسکو: انبار موشک‌های نپتون اوکراین هدف قرار گرفت

ی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملات شب گذشته، محل نگهداری پرتابگرهای موشک ضدکشتی نپتون در منطقه اودسا را هدف قرار داده‌اند.

جوان آنلاین:  وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملات شبانه با استفاده از پهپادهای رزمی، محل نگهداری و استقرار پرتابگرهای سامانه موشکی ضدکشتی نپتون اوکراین را در منطقه اودسا هدف قرار داده‌اند.

به گزارش این وزارتخانه، محل نگهداری پرتابگرهای این سامانه در حوالی روستای «توزلی» در منطقه اودسا قرار داشته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری در حال تردد در دریای سیاه، در فاصله ۵۸ کیلومتری جنوب اودسا، هدف قرار گرفته است. براساس این گزارش، این کشتی حامل محموله‌هایی برای نیروهای مسلح اوکراین بوده است.

این وزارتخانه اعلام کرد حملات پهپادی به زیرساخت‌های بندری مورد استفاده ارتش اوکراین و کشتی‌های فعال در انتقال محموله‌های نظامی نیز ادامه داشته است.

سامانه نپتون یک سامانه موشکی ساحل‌پایه ساخت اوکراین است که برای هدف قرار دادن شناورهای دریایی طراحی شده است. این سامانه در جریان جنگ روسیه و اوکراین به یکی از تجهیزات موشکی مهم کی‌یف در حوزه دفاع ساحلی تبدیل شده است.

برچسب ها: مسکو ، روسیه ، اوکراین
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