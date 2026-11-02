جوان آنلاین: یک منبع سوری اعلام کرد که تشکیلات تروریستی داعش در حال برنامه ریزی برای انجام حملات انتحاری هماهنگ شده علیه کلیساهای موجود در کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه و اردن همزمان با اعیاد مسیحیان و جشن های سال نو میلادی است.

وی اضافه کرد که گزارش های اطلاعاتی مخابره شده حاکی از آن است که هدف داعش از این اقدام جلب افکار عمومی خواهد بود و کلیساهای استان نینوا و دیگر استان های عراق در کنار دمشق و اردن هدف قرار می گیرند.

این منبع تصریح کرد که تشکیلات داعش ۱۵ عامل انتحاری خود را برای انجام این حملات آماده کرده و به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای و هدف قرار دادن ثبات منطقه است.