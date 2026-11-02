کد خبر: 1388039
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر عراقی: ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی عراق از زمان عقب نشینی ادعایی آمریکا ثبت شده است

حریم هوایی یکی از تحلیلگران عراقی با اشاره به جولان جنگنده های آمریکایی در آسمان عراق فاش کرد: از زمان عقب نشینی ادعایی آمریکا در سی ام سپتامبر(هشتم مهرماه ۱۴۰۵) گذشته تاکنون دست کم ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های آمریکایی گزارش شده است.

جوان آنلاین: در حالی که آسمان خاورمیانه شاهد پرواز جت‌های جنگنده و پهپادها است و هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی در فواصل زمانی مختلف حریم هوایی عراق را نقض می‌کنند، صحنه رسمی بغداد همچنان در سکوتی فرو رفته است که ناظران آن را مشکوک می‌دانند و محافل دیپلماتیک آن را به عنوان «احتیاط استراتژیک» تعبیر می‌کنند.

این رسانه عراقی نوشت: این سکوت سبب سئوالاتی در میان عراقی‌ها و محافل سیاسی شده است که آیا این موضع نشان دهنده ناتوانی نظامی و لجستیکی در مقابله با فناوری پیشرفته هوایی است؟ یا محصول تفاهمات پنهانی و پشت پرده و فشار آمریکا است؟ چگونه حریم هوایی عراق از خط قرمز حاکمیت ملی به عرصه ایی برای جولان جنگنده و هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی تبدیل شده است؟

در همین زمینه، «صباح العکیلی»، تحلیلگر امنیتی عراقی، از سکوت دولت و بی‌میلی وزارت امور خارجه برای اتخاذ هرگونه موضع دیپلماتیک در قبال نقض مکرر حریم هوایی توسط هواپیماهای آمریکایی انتقاد و اعلام کرد که واشنگتن آشکارا توافق عقب‌نشینی نظامی ۳۰ سپتامبر گذشته را نادیده می‌گیرد و رادارها از آن تاریخ تا پایان هفته گذشته، حداقل ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی توسط هواپیماهای آمریکایی بر فراز حریم هوایی عراق را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: دولت عراق و مقامات امور خارجه در مواجهه با این اقدامات نقض کننده آشکار سکوت کرده‌اند و شجاعت احضار کاردار آمریکا در بغداد یا ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل را ندارند، در حالی که این اقدامات، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورها بر اراضی، حریم هوایی و آب‌های سرزمینی آن است.

العکیلی گفت: دولت همزمان تلاش می‌کند تا مقاومت اسلامی را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، در حالی که به نظر می‌رسد توان محافظت از حریم هوایی عراق در برابر تجاوزات و نقض‌های مداوم هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی را ندارد.

المعلومه در ادامه گزارش خود آورده است: نقض حریم هوایی عراق، دیگر صرفاً حوادثی پراکنده نیست، بلکه به یک مسئله امنیتی و حاکمیتی تبدیل شده‌ است و سوالات فزاینده‌ای را در مورد توانایی دولت در محافظت از حریم هوایی خود مطرح می‌کند. این در حالی است که گزارش‌های مکرری از تحرکات نظامی و اطلاعاتی توسط هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی در حریم هوایی عراق، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، منتشر شده است.

در همین راستا، «ولید الشبیبی»، کارشناس حقوقی، به المعلومه گفت: عراق می‌تواند با ارائه شکایات رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت، موضع خود را در مطالبه توقف این اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها تقویت کند.

وی افزود: منشور سازمان ملل متحد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد و عراق می‌تواند مطابق چارچوب‌های قانونی و صلاحیت‌های قضایی، جبران خسارات اثبات‌شده را از طرف‌های مسئول، مطالبه کند.

برچسب ها: حریم هوایی ، عراق ، امریکا
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