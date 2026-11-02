تحلیلگر عراقی: ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی عراق از زمان عقب نشینی ادعایی آمریکا ثبت شده است

جوان آنلاین: در حالی که آسمان خاورمیانه شاهد پرواز جت‌های جنگنده و پهپادها است و هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی در فواصل زمانی مختلف حریم هوایی عراق را نقض می‌کنند، صحنه رسمی بغداد همچنان در سکوتی فرو رفته است که ناظران آن را مشکوک می‌دانند و محافل دیپلماتیک آن را به عنوان «احتیاط استراتژیک» تعبیر می‌کنند.

این رسانه عراقی نوشت: این سکوت سبب سئوالاتی در میان عراقی‌ها و محافل سیاسی شده است که آیا این موضع نشان دهنده ناتوانی نظامی و لجستیکی در مقابله با فناوری پیشرفته هوایی است؟ یا محصول تفاهمات پنهانی و پشت پرده و فشار آمریکا است؟ چگونه حریم هوایی عراق از خط قرمز حاکمیت ملی به عرصه ایی برای جولان جنگنده و هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی تبدیل شده است؟

در همین زمینه، «صباح العکیلی»، تحلیلگر امنیتی عراقی، از سکوت دولت و بی‌میلی وزارت امور خارجه برای اتخاذ هرگونه موضع دیپلماتیک در قبال نقض مکرر حریم هوایی توسط هواپیماهای آمریکایی انتقاد و اعلام کرد که واشنگتن آشکارا توافق عقب‌نشینی نظامی ۳۰ سپتامبر گذشته را نادیده می‌گیرد و رادارها از آن تاریخ تا پایان هفته گذشته، حداقل ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی توسط هواپیماهای آمریکایی بر فراز حریم هوایی عراق را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: دولت عراق و مقامات امور خارجه در مواجهه با این اقدامات نقض کننده آشکار سکوت کرده‌اند و شجاعت احضار کاردار آمریکا در بغداد یا ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل را ندارند، در حالی که این اقدامات، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورها بر اراضی، حریم هوایی و آب‌های سرزمینی آن است.

العکیلی گفت: دولت همزمان تلاش می‌کند تا مقاومت اسلامی را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، در حالی که به نظر می‌رسد توان محافظت از حریم هوایی عراق در برابر تجاوزات و نقض‌های مداوم هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی را ندارد.

المعلومه در ادامه گزارش خود آورده است: نقض حریم هوایی عراق، دیگر صرفاً حوادثی پراکنده نیست، بلکه به یک مسئله امنیتی و حاکمیتی تبدیل شده‌ است و سوالات فزاینده‌ای را در مورد توانایی دولت در محافظت از حریم هوایی خود مطرح می‌کند. این در حالی است که گزارش‌های مکرری از تحرکات نظامی و اطلاعاتی توسط هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی در حریم هوایی عراق، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، منتشر شده است.

در همین راستا، «ولید الشبیبی»، کارشناس حقوقی، به المعلومه گفت: عراق می‌تواند با ارائه شکایات رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت، موضع خود را در مطالبه توقف این اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها تقویت کند.

وی افزود: منشور سازمان ملل متحد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد و عراق می‌تواند مطابق چارچوب‌های قانونی و صلاحیت‌های قضایی، جبران خسارات اثبات‌شده را از طرف‌های مسئول، مطالبه کند.