کره شمالی اعلام کرد که رزمایش مشترک نظامی اخیر ایالات متحده و کره جنوبی، تمرینی برای جنگ هسته‌ای علیه این کشور بوده از این رو پیونگ یانگ متعهد به تلاش برای تسریع و تقویت بازدارندگی هسته‌ای خود است.

جوان آنلاین: کیم جونگ سیک، معاون مدیر دپارتمان در حزب حاکم کارگران، گفت که رزمایش «گرز آهنین» نشان داد که ایالات متحده در «جاه‌طلبی وحشیانه خود برای نابودی کره شمالی با سلاح‌های هسته‌ای» تغییری نکرده و چنین تهدیدهایی، هر روز بیشتر می‌شود.

ایالات متحده و کره جنوبی از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر (۷ تا ۱۰ مهر) رزمایشی با عنوان «گرز آهنین» برگزار کردند که هدف آن ادغام قابلیت‌های هسته‌ای ایالات متحده با نیروهای متعارف کره جنوبی است.

وی گفت: رزمایش «گرز آهنین» و دیگر فعالیت‌های نظامی مشترک واشنگتن و سئول، بر لزوم تقویت سریع‌تر نیروهای هسته‌ای کره شمالی تأکید می‌کند.

خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد که کره شمالی رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا را محکوم کرده و قول داد که بازدارندگی هسته‌ای را تقویت کند

این خبرگزاری به نقل از کیم جونگ سیک نوشت: رزمایش «گرز آهنین» تنها ثابت می‌کند که «جمهوری دموکراتیک خلق کره چقدر در تلاش‌هایش برای تقویت بی‌وقفه نیروهای هسته‌ای خود که قادر به مقابله کامل با چنین تهدیدهای هسته‌ای هستند، درست عمل می‌کند.»

کیم همچنین سایر رزمایش‌های این دو متحد از جمله هوگوک و پرچم آزادی، و همچنین شمشیر برنده و رزمایش مشترک ایالات متحده و ژاپن، را محکوم کرد و گفت: «دشمنان تحرکات نظامی خود را در ملاء عام یا پشت درهای بسته تشدید کرده‌اند.»

وی گفت: همه اینها نشان می‌دهد که کره شمالی باید دشمنان خود را با ابزارهای هسته‌ای قوی‌تر مهار کند.

وی افزود: تقویت این عامل بازدارنده با سرعتی هرچه بیشتر برای مقابله با تهدیدهای موجود و بالقوه، یک سیاست دفاع ملی «تغییرناپذیر» است.