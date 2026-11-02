آمریکا به دنبال هموار کردن راه تسلط اسرائیل بر منطقه است

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن» گفت: (مارکو) روبیو وزیر امور خارجه آمریکا چه حقی دارد که تماس بگیرد و بگوید «من این را درخواست کردم و آن را درخواست نکردم؟»؛ «میشل عیسی» سفیر آمریکا در لبنان، چه حقی برای دخالت دارد؟ آیا اظهارات وزیر امور خارجه و سفیر آمریکا دخالت آشکار در قوه قضائیه لبنان نیست؟ چه کسی این حق را به آنها داده است که حاکمیت و استقلال لبنان را نقض کنند؟

او گفت: این دخالت آمریکا با هدف بی‌ثبات کردن کشور است و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا کاملاً مغایر با منافع کشور است. همه ما باید نسبت به تسلیم شدن بیشتر در برابر دیکته‌ها و فشارهای آمریکا بر حذر باشیم.

الحاج حسن تاکید کرد: مقاومت بارها گفته و تکرار خواهد کرد که ما اجازه نخواهیم داد اراده و خواست آمریکا در لبنان اجرا شود. پروژه‌های آمریکا در منطقه، بر اساس توافق ابراهیم و صلح با دشمن، و هموار کردن راه برای کنترل و سیطره اسرائیل، پروژه‌هایی هستند که ما با آنها مقابله کرده‌ایم و همچنان با آنها مقابله خواهیم کرد.

اولویت مقاومت حفظ ثبات و آرامش لبنان است

این عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت: برخی از جریان های سیاسی در لبنان به دنبال تشدید تنش هستند، زیرا معتقدند که با این کار، اعتبار خود را نزد قدرت‌های خارجی باز می‌یابند اما اولویت اصلی مقاومت حفظ ثبات و دستیابی به آرامش در داخل کشور است.

وی تاکید کرد: با این حال، این امر هرگز نمی‌تواند به قیمت مقاومت، عزت رزمندگان آن، روحیه و عزت پایگاه حمایتی آن، مردم، عموم مردم و جامعه وسیع‌تر، و نه به قیمت شهدا، خانواده‌های آنها، مجروحان، زندانیان، رزمندگان و خانواده‌های آنها تمام شود.

الحاج حسن ادامه داد: کسانی که خواهان ثبات و آرامش در داخل کشور هستند، باید به دنبال زمینه‌های مشترک باشند، نه اینکه برای تعمیق نقاط اختلاف و اختلاف تلاش کنند. این وظیفه همه در لبنان است، نه فقط یک حزب یا گروه.

او گفت: ما از همان ابتدا اعلام کردیم که مواد منفجره موجود در کامیونی که در ایست بازرسی «ظهر البیدر» متوقف شده بود، متعلق به مقاومت است که در برابر دشمن صهیونیستی پایداری می‌کند که امنیت کشور را تهدید می‌کند. این دشمن هزاران خانه و مؤسسه را در جنوب منفجر کرده و این روند همچنان ادامه دارد. قوه قضائیه، مقامات، سیاستمداران و تمام جهان این را به خوبی می‌دانند.

الحاج حسن افزود: هیچ بیانیه محکومیتی از سوی وزارت امور خارجه صادر نشده است و هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضایی لبنان یا در دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل نشده است. فقط با قلدری به رزمندگان مقاومت می‌گویید و آنها را به تهدید امنیت کشور متهم می‌کنید، زیرا آنها از این سرزمین، این خانه‌ها و این روستاها در برابر تجاوز صهیونیستی دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: شرم‌آور است که شما با مقاومت دشمنی می‌کنید و جوانان آن را به تهدید امنیت کشور متهم می‌کنید، در حالی که همزمان ادعا می‌کنید می‌خواهید به وضعیت خصومت با دشمنی که روستاها و خانه‌های لبنان را ویران می‌کند، پایان دهید. آیا اشغال را از بین برده‌اید، دشمن را بیرون رانده‌اید، کشور را امن کرده‌اید، از سرزمین دفاع کرده‌اید و آنچه را که دشمن ویران کرده است، بازسازی کرده‌اید؟ دستاورد شما چیست؟