یکی از نمایندگان پارلمان لبنان گفت: مقاومت جزء جدایی‌ناپذیر جامعه و کشور است و نیروهای ارتش لبنان، چه افسران و چه سربازان، خانواده و فرزندان ما هستند و ما در مبارزه ملی شریک هستیم.

جوان آنلاین: «ابراهیم الموسوی»، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: تجربه ثابت کرده است که قدرت نظامی و برتری تسلیحاتی لزوماً تضمین‌کننده پیروزی قاطع نیست.

او به وقایع نوار غزه در طول نبرد ۷ اکتبر و مداخله گسترده آمریکا برای حمایت از اسرائیل با ناوگان، پل هوایی و تسلیحات اشاره کرد و گفت دشمن در فلسطین و لبنان به دلیل پایداری و فداکاری مقاومت و مردم، گرفتار شده است.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین و مقاومت آنها، علیرغم محاصره نوار غزه، اگر مداخله آمریکا و غرب و حمایت شدید از دشمن صهیونیستی نبود، در آستانه ایجاد معادلات جدیدی در رویارویی با اسرائیل بودند.

الموسوی معادله «ارتش، مردم و مقاومت» را تا زمانی که خون میهن‌پرستانه در رگ‌های لبنانی ها جریان دارد، موفق‌ترین گزینه دانست و در ادامه تاکید کرد: میهن‌پرستان حامی مقاومت در تمام گروهها و مناطق لبنان حضور دارند و بخش وسیعی از جامعه را تشکیل می‌دهند که اشغالگری اسرائیل را بر نمی تابند و تسلیم آن نمی‌شوند.

وی از تعقیب و صدور احکام بازداشت افرادی که برای انتقال سلاح در دفاع از لبنان، حاکمیت و کرامت آن تلاش می‌کردند، انتقاد کرد و این اقدام را «رسوایی فراتر از همه رسوایی‌ها دانست و گفت: این افراد شایسته احترام و تکریم هستند، نه تحت پیگرد قرار گرفتن، زیرا خود را برای آنچه از کشور باقی مانده است، فدا می‌کنند.

این نماینده لبنانی با مقایسه تعقیب این افراد با بی‌توجهی مقامات لبنانی به انتقال مداوم سلاح و مواد منفجره توسط دشمن صهیونیستی که برای ویران کردن مناطق لبنانی استفاده می‌شود، این تناقض را نشانه نبود صلاحیت ملی، اخلاقی و انسانی دانست و از مسئولان خواست در محاسبات و مواضع خود تجدید نظر کنند و از تعقیب کسانی که از میهن در مواجهه با دشمن اشغالگر دفاع می‌کنند، شرمسار باشند.