سقوط هواپیما در آمریکا ۹ کشته بر جای گذاشت

«شان دافی» وزیر حمل و نقل آمریکا بامداد دوشنبه اعلام کرد که سقوط هواپیما در ایالت فلوریدا ۹ کشته بر جای گذاشت.

جوان آنلاین: دافی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، یک هواپیمای «لیرجت ۶۰» که از شهر «آستین» تگزاس عازم «باهاما» بود، روز یکشنبه در منطقه «پام بیچ» در نزدیکی شهر «کرست‌هون» فلوریدا سقوط کرد.

وی با بیان اینکه «همه ۹ سرنشین این هواپیما کشته شده‌اند» افزود که اداره هوانوردی فدرال (FAA) تیمی را برای کمک به تحقیقات درباره این حادثه به محل حادثه اعزام کرده است.

رسانه‌های گزارش دادند که این هواپیما در حدود ۸ مایلی اقامتگاه تفریحی «مارا لاگو» دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سقوط کرد.

تصاویر ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌داد که این هواپیما با دماغه به سمت زمین سقوط کرد. این هواپیما در نزدیکی یک جاد