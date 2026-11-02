جوان آنلاین: اولیانوف یکشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منزوی کردن روسیه چیزی جز یک خیال‌پردازی از سوی غرب نیست.

وی افزود: به لحاظ منطقی، ۱۲ درصد از جمعیت جهان نمی‌توانند بزرگ‌ترین کشور دنیا را که دوستان بسیاری در سراسر گیتی دارد، منزوی کنند. تازه این رقم حتی ۱۲ درصد هم نیست بلکه بسیار کمتر است چرا که روسیه در خودِ کشورهای غربی نیز دوستان فراوانی دارد.

اولیانوف یکشنبه شب نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد غرب در برابر ایران انتقاد کرد و نوشت: اروپایی‌ها نقش بسیار مهمی در زمینه‌سازی برای تجاوز آمریکا علیه ایران ایفا کردند. آیا آنها آموختن درس از اشتباهات گذشته‌شان را آغاز کرده‌اند؟

این پیام در واکنش به اذعان فریدریش مرتس صدراعظم آلمان درباره ضربات اقتصادی سنگینی که حمله به ایران بر اروپا وارد کرده است، بیان شد.

مرتس جمعه ۸ آبان ماه در پایان سفر خود به کره جنوبی، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات مجدد آمریکا به ایران، از طرف‌های درگیر خواست برای پایان دادن به مناقشه از مسیر دیپلماسی تلاش کنند.

وی گفت: فقط می‌توانم از همه طرف‌های درگیر درخواست کنم این مناقشه از راه نظامی قابل حل نیست. ما از مسیرهای مختلف در حال هماهنگی و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خود هستیم تا این مناقشه در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد.

مرتس با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها برای اروپا گفت: آلمان منافع اقتصادی مهمی در پایان هرچه سریع‌تر این مناقشه دارد و افزایش قیمت انرژی تاکنون بیش از یکصد میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است.

وی افزود: تنها در هشت ماه گذشته، هزینه‌هایی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو فقط برای اروپا به بار آمده است؛ آن هم صرفا به دلیل افزایش قیمت انرژی که ناشی از این وضعیت بوده است.