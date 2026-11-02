هک سامانه اعلام حمله هوایی اوکراین با پخش هشدار حمله اتمی!

نیروی هوایی اوکراین از هک شدن اپلیکیشن هشدار حمله هوایی این کشور خبر داد؛ اختلالی که باعث شد برای مدتی کوتاه در کی‌یف و چند منطقه دیگر هشدار حمله هسته‌ای نمایش داده شود.

جوان آنلاین: نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد سامانه عمومی هشدار حمله هوایی این کشور شامگاه یکشنبه هدف حمله سایبری قرار گرفته و برای مدتی کوتاه، در کی‌یف و چند منطقه دیگر هشدار هسته‌ای نمایش داده است.

به گزارش نیروی هوایی اوکراین، این اختلال پس از مدت کوتاهی برطرف شد و پیام‌های هشدار غیرعادی از اپلیکیشن حذف شدند.

نیروی هوایی اوکراین در پیامی در تلگرام اعلام کرد: «به نظر می‌رسد اپلیکیشن هشدار حمله هوایی تحت تأثیر اقدامات دشمن قرار گرفته است.»

این نهاد همچنین تأکید کرد: «هیچ تهدید پرتوزایی وجود ندارد. آرامش خود را حفظ کنید و اطلاعیه‌های بعدی ما را از طریق کانال رسمی دنبال کنید.»