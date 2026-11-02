کد خبر: 1388014
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

کندی جونیور به دردسر انتخاباتی ترامپ تبدیل شد

ی مواضع وزیر بهداشت دولت ترامپ، درباره واکسیناسیون و بیماری‌ها به فرصتی برای دموکرات‌ها تبدیل شده است.

جوان آنلاین: سی‌ان‌ان گزارش داد که مواضع رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت دونالد ترامپ، درباره واکسن‌ها و گسترش بیماری سرخک در چند ایالت آمریکا، به فرصتی برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است.

شیوع سرخک و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بهداشتی دولت ترامپ، در کنار گرانی و جنگ با ایران، به یکی از محورهای انتقاد دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان تبدیل شده است.

نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد اعتماد رأی‌دهندگان به دموکرات‌ها در زمینه سیاست‌های واکسیناسیون بیشتر از جمهوری‌خواهان است و ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان از عملکرد کندی در وزارت بهداشت ابراز نارضایتی کرده‌اند.

این در حالی است که حتی انتصاب رابرت کندی به سمت وزیر بهداشت آمریکا، از ابتدا انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود. مواضع وی مخالفت با واکسیناسیون کووید ۱۹ نظریات بحث برانگیز او در این باره، جنجال زیادی به راه انداخت.

رابرت اف. کندی جونیور در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳ رسماً نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام نمود؛ اما در ۲۳ اوت ۲۰۲۴ کمپین خود را معلق و از دونالد ترامپ برای ریاست‌جمهوری حمایت کرد.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برابر با ۱۲ آبان برگزار می‌شود. در این انتخابات ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی کنگره وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با در دست داشتن ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها، کنترل کنگره را در اختیار دارند. ۵۳ کرسی سنا نیز در دست جمهوری‌خواهان و ۴۷ کرسی در اختیار دموکرات‌ها است.

این در حالی است که کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم جنگ با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان نگران از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان هستند و حتی حفظ تسلط آنها بر سنا نیز دیگر تضمین‌شده نیست.

جمهوری‌خواهان در حال حاضر اکثریتی شکننده در مجلس نمایندگان دارند؛ بنابراین، تغییر نسبتاً اندکی در نتایج چند حوزه انتخاباتی می‌تواند کنترل این مجلس را به دموکرات‌ها منتقل کند. در سنا، مأموریت دموکرات‌ها دشوارتر است، اما احتمال تغییر موازنه قدرت در این مجلس نیز طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

برای ترامپ، انتخابات پیش رو بسیار فراتر از رقابت بر سر کرسی‌های کنگره است. نتیجه این انتخابات می‌تواند مشخص کند که آیا او در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود قادر خواهد بود برنامه‌هایش را با اتکا به اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس کنگره ادامه دهد یا ناچار خواهد شد با مخالفان دموکراتی روبرو شود که از نفوذ واقعی برای متوقف کردن ابتکارهای او و نظارت بر عملکرد دولت برخوردارند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، انتخابات آمریکا
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