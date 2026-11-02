جوان آنلاین:عربستان سعودی در ادامه اقدامات جنون‌آمیز و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، بار دیگر دست به حملات هوایی علیه زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی یمن زد.

بر اساس گزارش‌های میدانی از یمن، جنگنده‌های سعودی پس از هدف قرار دادن خباثت‌آمیز دو فروند کشتی تجاری، اسکله‌ها و کامیون‌های مستقر در بندر نفتی «رأس عیسی» در استان الحدیده را به شدت بمباران کردند. در جریان این حمله وحشیانه به تأسیسات بندری، دست‌کم ۷ تن از شهروندان غیرنظامی یمنی به شدت مجروح و راهی مراکز درمانی شدند.

پیش از این، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با ارسال پیامی هشدارآمیز و کوبنده به سران رژیم سعودی اعلام کرد: عربستان با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، دری را به روی خود باز کرد که توانایی بستن آن را نخواهد داشت.