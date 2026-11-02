جوان آنلاین: هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت میشیگان، در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت تا انتخابات میان‌دوره‌ای، در اقدامی غیرمنتظره حمایت خود را از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات سنا، اعلام کرد؛ تصمیمی که در تقابل با عبدل السید، نامزد رسمی حزب دموکرات و رقیب پیشین او در انتخابات مقدماتی، با واکنش‌های تند در اردوگاه دموکرات‌ها مواجه شده است.

استیونز که پیش‌تر حمایت خود را از عبدل السید اعلام کرده بود، روز یکشنبه در پیامی ویدئویی گفت: «همان‌طور که احتمالاً دیده‌اید، عبدل، نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنا، گفته است که دیگر در کارزار انتخاباتی او جایی ندارم و باید از آن دور بمانم. او درست می‌گوید و به همین دلیل امروز از مایک راجرز برای مجلس سنا حمایت می‌کنم.» این اظهارات پس از حضور غافلگیرکننده او در کنار راجرز در یک کلیسا در شهر دیترویت مطرح شد.

السید: توجه مردم به تورم است نه حرفهای استیونز

در مقابل، السید در واکنش به این تحولات گفت که توجهی به استیونز ندارد و معتقد است رأی‌دهندگان نیز چنین موضوعی را در اولویت قرار نمی‌دهند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های آمریکایی، از نگرانی مردم درباره تأمین غذای فرزندان، وضعیت مدارس و هزینه‌های درمان سخن گفت و تأکید کرد که این مسائل برای رأی‌دهندگان اهمیت بیشتری دارد.

با این حال، حمایت استیونز از نامزد جمهوری‌خواه با انتقاد گسترده دموکرات‌ها در سطوح ایالتی و ملی روبه‌رو شده است. رهبران ارشد حزب دموکرات در کنگره نیز حمایت خود را از السید اعلام کرده‌اند. در آستانه انتخابات، این اقدام شکاف درون حزب دموکرات در میشیگان را عمیق‌تر کرده و این پرسش را مطرح ساخته است که آیا دیگر حامیان استیونز نیز به صف او خواهند پیوست یا خیر.

میشیگان یکی از ایالتهای به شدت رقابتی در انتخابات سنا آمریکا تبدیل شده به گونه ای که دونالد ترامپ و باراک اوباما برای حمایت از نامزدهای دو حزب به این ایالت سفر کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، عبدالسید را به «افراط‌گرایی اسلامی» متهم کرده، و در گردهمایی انتخاباتی اخیر او را با عاملان حملات ۱۱ سپتامبر مقایسه کرده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز پس از ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت میشیگان، از عبدالسید، نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنا حمایت کرد و در سخنرانی خود انتقادات تندی را علیه ترامپ مطرح کرد.