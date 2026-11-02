تراکتور - نفتچی؛ ۳ امتیاز حساس برای زنده ماندن در آسیا

جوان آنلاین: تراکتور در چهارمین گام از مرحله گروهی لیگ نخبگان، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در شهر مسقط عمان به مصاف نفتچی ازبکستان خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که برای شاگردان جواد نکونام از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند آخرین فرصت آنها برای بازگشت جدی به کورس صعود در این رقابت‌ها باشد.

تراکتور شروع خوبی در لیگ نخبگان نداشته و از سه مسابقه قبلی خود تنها یک امتیاز به دست آورده است. نماینده ایران در نخستین بازی مقابل شباب الاهلی امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خورد، در دومین مسابقه برابر الشمال قطر به تساوی بدون گل رسید و در آخرین دیدار نیز با نتیجه ۲ بر یک مغلوب العین امارات شد. نتایجی که باعث شده تراکتور شرایط دشواری در جدول داشته باشد و حالا برای زنده نگه داشتن امیدهای خود، چاره‌ای جز کسب پیروزی مقابل نماینده ازبکستان ندارد.

دیدار در ورزشگاه سلطان قابوس عمان، بازی خانگی تراکتوری‌ها محسوب می‌شود و نکونام و تیمش با توجه به حضور در رده سیزدهم جدول لیگ نخبگان، نیاز مبرمی به امتیازات کامل این مسابقه دارند. تراکتوری‌ها مانند دیدار با الشمال، در سفر به عمان بازهم با مشکلات زیادی مواجه بودند و به صورت غیر مستقیم و از استانبول راهی این کشور شدند.

در سوی مقابل، نفتچی ازبکستان قرار دارد؛ تیمی که در سه مسابقه قبلی خود در لیگ نخبگان نتایج چندان درخشانی کسب نکرده، اما حریف دست‌وپا بسته‌ای برای تراکتور نیست. نماینده ازبکستان در نخستین مسابقه خود نیروی هوایی عراق را شکست داد، اما در ادامه مقابل النصر و الاتحاد عربستان تن به شکست داد تا با سه امتیاز در جایگاه دهم لیگ نخبگان قرار بگیرد و به دنبال بهبود جایگاه خود در این بازی باشد.

با این شرایط و در حالی که تراکتور و نفتچی از سه دیدار قبلی خود، دو شکست را تجربه کرده‌اند، تقابل مستقیم دو تیم حکم مرگ و زندگی را برای آن‌ها خواهد داشت و باید دید در نهایت کدام تیم می‌تواند سربلند از این بازی مهم خارج شود.