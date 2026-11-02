هشدار کارشناس اسرائیلی نسبت به حمله علیه زیرساخت های ایران

جوان آنلاین: دنی استرینوویچ کارشناس پژوهشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار داد که هدف قرار دادن زیر ساخت های ایران ماهیت جنگ را تغییر خواهد داد.

وی گفت که این اقدام باعث می شود ایران نیز دست به اقدام مشابه علیه زیر ساخت های کشورهای حوزه خلیج فارس بزند که در نهایت باعث وخیم تر شدن بحران جهانی انرژی و جهش قیمت های سوخت می شود.

جیسون کرو عضو کنگره آمریکا نیز اعتراف کرد که این تصور که حملات نظامی بیشتر باعث تعیین تکلیف این درگیری می شود یک اشتباه راهبردی است. این تصور یادآور تجربه های طولانی آمریکا در عراق و افغانستان است. هر حمله نظامی جدید به درگیری گسترده تر منجر می شود که دامنه آن تا کشورهای حوزه خلیج فارس، بازارهای انرژی و پایگاه های آمریکا کشیده خواهد شد.

وی گفت که این حملات تضمین نمی دهد که نظام حاکم بر ایران کنار رود یا سیاست های خود را تغییر دهد.