جوان آنلاین: الکساندر دوبرینت وزیر کشور آلمان گروه های تندرو و آشوب طلبان مرتبط با مهاجران را به دست داشتن در خشونت های رخ داده در جریان اعتراضات روز شنبه متهم کرد.

وزیر کشور آلمان همچنین خواهان اشد مجازات برای عوامل این اقدامات خشونت آمیز شد.

پلیس آلمان اعلام کرد شامگاه شنبه پس از بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز در چند شهر این کشور بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

تظاهرات اصلی با ابتکار گروه «نسل زد سازمان می‌یابد» در بیش از ۳۰ شهر برگزار شد و ده‌ها هزار جوان در آن خواستار افزایش بودجه آموزش، کاهش هزینه‌های زندگی و مخالفت با احیای خدمت سربازی اجباری شدند.

با پایان تجمع‌های مسالمت‌آمیز برخی گروه‌ها در شهرهای هامبورگ، فرانکفورت و برلین با ایجاد موانع خیابانی و پرتاب سنگ، بطری و مواد آتش‌زا با پلیس درگیر شدند. نیروهای امنیتی نیز در برخی مناطق از خودروهای آب‌پاش استفاده کردند.

در فرانکفورت، افراد نقاب‌دار به چند فروشگاه، از جمله یک اسلحه‌فروشی، حمله کردند. در هامبورگ ۱۲۰ نفر بازداشت و ۱۱ مأمور پلیس زخمی شدند. در برلین نیز ۵۶ نفر بازداشت موقت و ۲۷ مأمور مجروح شدند. در کلن هم دست‌کم پنج نفر پس از درگیری با پلیس بازداشت شدند.