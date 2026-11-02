حمایت معارضان از رقیب نتانیاهو برای تشکیل کابینه جدید

در ادامه تحولات انتخاباتی رژیم صهیونیستی گولان و بنت از تشکیل کابینه آتی این رژیم توسط رقیب نتانیاهو استقبال کردند.

جوان آنلاین: نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فراکسیون پارلمانی وابسته به وی از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم می خواهد گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار و رقیب نتانیاهو را مأمور تشکیل کابینه آتی کند.

حزب «با هم» به ریاست بنت اعلام کرد که این تصمیم بنا به خواست وی اتخاذ شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که حزب دموکرات ها به ریاست یائیر گولان تلاش دارد همین درخواست را خطاب به هرتزوگ مطرح کند.

چهره های معارض در رژیم صهیونیستی پیشتر با تشکیل جلسه مشترک اعلام کرده بودند که قصد دارند نتانیاهو را از قدرت کنار بگذارند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام های مطلع اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تصمیم گرفته است در این مرحله تلاش برای تشکیل کابینه را کنار بگذارد و به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت کند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی و به گفته این مقام های رژیم اشغالگر، این تصمیم نتانیاهو شامل صرف‌نظر کردن از گزینه تشکیل کابینه موسوم به «وحدت ملی» و همچنین تشکیل کابینه با مشارکت آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت نیز می‌شود.