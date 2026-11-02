فایننشال تایمز: اجرای تهدیدات ترامپ علیه ایران با مشکلات نظامی همراه است

جوان آنلاین: فایننشال تایمز گزارش داد که اجرای تهدیدات ترامپ مبنی بر استفاده از مادر بمب ها علیه ایران با مشکلات نظامی رو به رو است چرا که این نوع از بمب ها بر روی یک هواپیما از نوع سی ۱۳۰ حمل می شود که سریع نیست و حرکت آن به سمت ایران با خطرات زیادی همراه است.

جوزف وتل فرمانده سابق فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اعتراف کرد که براندازی نظام حاکم بر ایران از طریق حملات ممکن نیست. جاناتان شانزر پروهشگر نهاد دفاع از دموکراسی نیز گفت که نظام حاکم بر ایران با وجود فشارهای اقتصادی و نظامی قدرت مقاومت و پایداری گسترده خود را ثابت کرده است.

مارک کانسیان پژوهشگر مرکز پژوهش های راهبردی و بین المللی نیز گفت که جایگزین کردن مهمات نظامی استفاده شده ارتش آمریکا از جمله موشک های تاماهاوک بین یک تا ۵ سال زمان می برد.