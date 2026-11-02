جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با برخورد به مین دریایی منفجر شدند.

یکی از این نفتکش ها از نوع سوپر نفتکش بوده و به بدلیل تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از یک انفجار شدید در آتش در حال سوختن است.

این نفتکش ها سامانه های ناوبری و شناسایی خود را خاموش و قصد داشتند به صورت مخفیانه از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با حمایت ارتش تروریست امریکا عبور کنند که بعد از این حادثه در جای خود متوقف گردیدند.