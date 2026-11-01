زلنسکی: آماده دیدار با پوتین هستم

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان ترک عنوان کرد: «می‌دانم که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، کانال‌های ارتباطی خود را با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دارد. به همین دلیل، ما از برگزاری جلسه در ترکیه حمایت می‌کنیم، اما نکته بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. همانطور که گفتید، جلسات زیادی در ترکیه برگزار شده، در حالیکه جلساتی بین تیم‌های فنی و هیات‌ها نیز در امارات متحده عربی برگزار شده است. نتایج مختلفی حاصل شده، اما جنگ ادامه دارد.»

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد: «من آماده دیدار با پوتین در ترکیه هستم. اگر جلسه‌ای بین سران دو کشور پیشرفتی نداشته باشد، سوالات بیشتری را مطرح می‌کند و نشان‌دهنده شکست دیپلماسی است.»

ولودیمیر زلنسکی استدلال کرد: «روابط رئیس‌جمهور اردوغان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و پوتین می‌تواند به پیشبرد مذاکرات صلح کمک کند. اگر ترکیه بتواند این امر را محقق کند، ما آن را می‌پذیریم و فقط از آن خوشحال خواهیم شد.»

زلنسکی که به تازگی به استانبول سفر کرده و با همتای ترکیه‌ای خود در این باره دیدار داشته است، گفت: «ترکیه از تلاش‌ها برای تضمین ناوبری ایمن در دریای سیاه و احیای شرایط عادی زندگی در منطقه حمایت می‌کند. انتظار می‌رود آنکارا نقش مهمی در تضمین امنیت دریایی ایفا کند.»

او درباره هرگونه توافق احتمالی خاطرنشان کرد: «ما مطمئنا از سرزمین‌های خود دست نخواهیم کشید، اما روسیه کنترل سرزمین‌های ما را می‌خواهد. آنها این را به ما منتقل می‌کنند، به ویژه از طریق واسطه‌های آمریکایی. آنها خواستار آن هستند که ما داوطلبانه از سرزمین‌هایی که خودشان نتوانسته‌اند کنترل کنند، عقب‌نشینی کنیم. این ایده معقولی نیست. غیرمنطقی است.»

زلنسکی درباره برنامه‌های آتی گفت: «نشانه‌هایی وجود داشته مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور ترامپ ما را به اجلاس گروه۲۰ دعوت خواهد کرد و ابتکاری را برای پایان دادن به جنگ آغاز خواهد کرد. البته اگر رئیس‌جمهور ترامپ رسما ما را دعوت کند، ما از آن حمایت خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد: «شما نمی‌توانید سرنوشت اوکراین را بدون اوکراین تعیین کنید. این منصفانه نخواهد بود و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. مذاکره در مورد سرنوشت یک کشور بدون حضور آن کشور بی‌معنی است. بحث‌ها و جلسات زیادی برگزار شده است. بسیاری از رهبران سعی کرده‌اند سرنوشت ما را بدون ما تعیین کنند. همانطور که می‌دانید، هیچ یک از آنها نتیجه‌ای نداشته است.»