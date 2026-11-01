سناتور مورفی سکته کرد

جوان آنلاین: آلیسون هرویت، رئیس دفتر کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت: «بعد از ظهر دیروز، سناتور مورفی در حالیکه در بازی هاکی پسرش بود، دچار بی‌حسی در بازوی خود شد. او را به بیمارستان محلی منتقل کردند و در آنجا مشخص شد که دچار سکته مغزی شده است.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه پالتیکو، رئیس دفتر سناتور مورفی افزود: «سناتور برای نظارت بیشتر به دانشگاه جانز هاپکینز منتقل شد و به خوبی تحت درمان است. پزشکان از پیشرفت او دلگرم شده‌اند، او بیدار و هوشیار است و ما خوشبین هستیم که او به‌طور کامل بهبود یابد.»

مورفی که به عنوان نامزد احتمالی کاخ سفید در سال ۲۰۲۸ شناخته می‌شود، برای تبلیغات انتخاباتی برای نامزد‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای به سرتاسر ایالات متحده سفر کرده و از جمله توقف‌های اخیر او در میشیگان، مینه‌سوتا و فلوریدا بوده است. او پیش از این قرار بود روز یکشنبه در رویداد‌های تبلیغاتی در نیوهمپشایر شرکت کند.