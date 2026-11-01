کد خبر: 1387959
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

محکومیت حمله هوایی سعودی‌ها به دانشگاه الحدیده

3 مقام‌های یمنی ضمن محکومیت شدید حمله سعودی به دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده، عربستان را مسئول این جنایت دانستند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، مقام‌های محلی در استان الحدیده حمله مستقیم جنگنده‌های متجاوز سعودی به دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی دانشگاه الحدیده را محکوم کردند.

مقامات محلی الحدیده افزودند: هدف قرار دادن یک مرکز دانشگاهی و پزشکی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اقدامی تجاوزکارانه و عمدی برای تخریب مراکز آموزشی است. عربستان را مسئول کامل این جنایت می‌دانیم و از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های دانشجویی و نهاد‌های دانشگاهی می‌خواهیم نقض آشکار زیرساخت‌ها را محکوم کنند.

هیئت ملی حقوق بشر یمن هم اعلام کرد: هدف قرار دادن جایگاه شرکت نفت در باجل و دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده از سوی عربستان را محکوم می‌کنیم و این دو حمله را جنایت جنگی می‌دانیم. بمباران مراکز آموزشی و اهداف غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و حمله به آنها تحت هر بهانه‌ای ممنوع است.

جنگنده‌های سعودی امروز یکشنبه با دو حمله هوایی، دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده را در غرب یمن هدف قرار دادند.

برچسب ها: حمله هوایی ، عربستان ، یمن
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