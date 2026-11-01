سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد

ژنرال «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌ها و موشک‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ حمله به آن کشور انجام دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده است.

وی افزود که این حملات با جنگنده‌هایی صورت گرفته که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف عربستان به پرواز درآمدند.

سریع افزود: حملات موشکی علیه یمن نیز از جیزان عربستان صورت گرفته است.

این مقام یمنی افزود که حملات عربستان مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور به ۳ هزار و ۸۳۰ مورد رسیده است.