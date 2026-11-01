دبیرکل سازمان بدر عراق و رئیس سازمان الحشد الشعبی امروز درباره مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی و سیاسی این کشور بحث و تبادل کردند.

جوان آنلاین: هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق امروز یکشنبه در دفتر خود در بغداد میزبان فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی بود.

به گزارش ایسنا، در این دیدار، مهم‌ترین مسایل و پرونده‌های امنیتی و سیاسی عراق و همچنین موضوعات مرتبط با الحشد الشعبی، به ویژه قانون این سازمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش منتشرشده، دو طرف بر ضرورت تکمیل مراحل قانونی برای تصویب قانون الحشد الشعبی در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کردند.

همچنین در این نشست، تلاش‌های الحشد الشعبی در راستای تقویت امنیت و ثبات کشور و حمایت از برنامه‌های دولت عراق در حوزه‌های سازندگی، توسعه و ارائه خدمات به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.