درگیری تازه مرزبانان پاکستان و افغانستان زیر سایه تداوم جدال دیپلماتیک

همزمان با تشدید جدال دیپلماتیک میان پاکستان و طالبان افغانستان بر سر فعالیت گروه‌های تروریستی بویژه هشدار ارتش پاکستان به کابل، گزارش‌ها از درگیری تازه مرزبانان دو کشور در نقطه مرزی 'وزیرستان جنوبی' حکایت دارد.

جوان آنلاین: شبکه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی خود عنوان کردند که طالبان افغانستان برخی از نقاط در داخل پاکستان واقع در نقطه مرزی وزیرستان جنوبی را هدف آتشباری و شلیک خمپاره قرار دادند.

به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است که تاکنون هیچ تلفات نظامی یا غیرنظامی در طرف پاکستانی گزارش نشده و مرزبانان این کشور بلافاصله اقدام به مقابله کرده و مواضع مرزبانان افغانستانی را زیر آتش گرفتند.

این تازه‌ترین درگیری‌های خشونت‌آمیز در مرز‌های پاکستان و افغانستان زیر سایه تداوم جدال سیاسی و دیپلماتیک میان پایتخت‌های دو کشور بر سر تروریسم و متهم شمردن یکدیگر به سوء مدیریت در رسیدگی به چالش‌های امنیتی و مرزی محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، سخنگوی ارتش پاکستان نیز طالبان افغانستان را عناصر نیابتی هند خواند و مدعی شد که کابل در قبال تروریست‌ها سهل انگاری می‌کند.

طالبان افغانستان که اتهامات تکراری پاکستان را بی اساس و کذب می‌دانند، از اسلام‌آباد می‌خواهند که برای حل معضلات داخلی و چالش‌های امنیتی خود، دیگر کشور‌ها را متهم نکرده و دنبال یافتن راهکار پایدار در داخل پاکستان باشد.

در عین حال ژنرال احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان خطاب به حکومت سرپرست افغانستان تهدید کرد که اگر کابل به مطالبات ما پاسخ ندهد با پیامد‌های سنگینی رو‌به‌رو خواهد شد.