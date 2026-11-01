روزنامه واشنگتن پست نوشت وزیر جنگ آمریکا در سمت خود باقی خواهد ماند، حتی اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را دوباره به دست بگیرند و تحقیقاتی علیه او آغاز کنند.

جوان آنلاین: واشنگتن پست شامگاه یکشنبه به نقل از افراد نزدیک به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نوشت: «پیت هگست قصد دارد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سمت خود باقی بماند، حتی اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را دوباره به دست بگیرند و تحقیقاتی علیه او آغاز کنند. همچنین، اولویت‌های او برای دو سال آینده شامل ساخت یک پایگاه نظامی جدید ایالات متحده و به‌کارگیری سلاح‌های پیشرفته است.»

به گزارش ایسنا، این روزنامه آمریکایی در ادامه افزود: «پیت هگست در حال آماده شدن برای بررسی دقیق‌تر کنگره است، اما قصد کناره‌گیری ندارد.»

واشنگتن پست با اشاره به تلاش‌های اخیر برای تحت فشار گذاشتن وزیر جنگ آمریکا نوشت: «اوایل امسال، جمهوری‌خواهان سنا تصمیم گرفتند فشار بر پیت هگست را تشدید کنند. پنتاگون ماه‌ها درخواست قانونگذاران برای ارائه مدارک مربوط به هدف قرار دادن مرگبار قاچاقچیان مواد مخدر توسط ارتش در آمریکای لاتین را رد کرده بود. بنابراین، بهار امسال کمیته نیرو‌های مسلح سنا به رهبری جمهوری‌خواهان تهدیدی مطرح کرد؛ دسترسی به اسناد را اعطا کنید، در غیر این صورت یکی از نامزد‌های سیاسی دولت ترامپ را مسدود خواهد کرد.»

سخنگویان کمیته و پنتاگون از پاسخ به سوالات مربوط به این ماجرا خودداری کردند.

واشنگتن پست افزود: «این بن‌بست که پیشتر گزارش نشده بود، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری فزاینده هگست در برابر نظارت کنگره و چگونگی تلاش او برای تغییر توازن قدرت در کنگره در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته است. به استثنای تعداد محدودی، قانونگذاران جمهوری‌خواه از ایستادن در مقابل هگست خودداری کرده‌اند، در حالیکه او ده‌ها نفر از رهبران ارشد نظامی را که به نظرش وفادار نیستند، پاکسازی کرده، بدون رضایت کنگره هشت ماه جنگ علیه ایران را به راه انداخته و کارزار بی‌سابقه‌ای را علیه تجارت غیرقانونی مواد مخدر دنبال کرده است.»

این روزنامه آمریکایی در پایان افزود: «دموکرات‌ها پس از تشکیل کنگره بعدی در ژانویه، فضای مانور بسیار کمتری به هگست خواهند داد. در حال حاضر، برخی تهدید می‌کنند که در صورت کسب اکثریت، تحقیقات را انجام داده و سعی در برکناری او از سمت خود دارند.»